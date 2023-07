Een nieuwe keuken uitzoeken is een spannende en leuke uitdaging maar niet altijd even gemakkelijk. We hebben een aantal tips voor je.

Zo kies je een nieuwe keuken die bij jou past

Een nieuwe keuken kopen is spannend en inspirerend maar niet altijd even gemakkelijk. We brengen veel tijd in de keuken door en daarom wil je je er prettig in voelen. Met andere woorden: je keuken moet bij jou en de rest van je huis passen, maar moet tegelijkertijd ook praktisch zijn. Bovendien is er vaak een flink bedrag mee gemoeid. We hebben een aantal tips voor je die je kunnen helpen bij het uitzoeken van een nieuwe keuken. Doe keukeninspiratie op!

1. Bepaal je budget

De kosten van een nieuwe keuken kunnen sterk variëren. Die worden niet alleen bepaald door de grootte ervan maar vooral ook door de materialen en de keukenapparaat die je erin wilt hebben.

2. Breng de grootte en aansluitingen in kaart

Een ander aandachtspunt is natuurlijk de ruimte en de aansluitingen die je tot je beschikking hebt. De grootte van je keukenvertrek bepaalt de indeling, het type kasten en apparaten dat je kunt kiezen. Heb je een kleine keuken, dan moet je misschien voorrang geven aan opslag en functionaliteit. Een rechte keuken kan dan een uitkomst zijn. Een grote keuken biedt vanzelfsprekend meer mogelijkheden voor luxueuze materialen en keukenapparatuur.

3. Denk na over je levensstijl en de rol van je keuken

Je levensstijl speelt ook een belangrijke rol in het type keuken dat je kiest. Als je van koken en entertainen houdt, wil je misschien investeren in hoogwaardige apparaten en een ruim kookeiland. Als je jonge kinderen hebt, heb je wellicht meer aan een keuken die gemakkelijk schoon te maken en duurzaam is.

4. Verdiep je in de keukenstijlen en trends

Een andere goede leidraad bij het kiezen is de keukenstijl. Als je weet, wat jij mooi vindt en wat bij jouw inrichting past, ben je al een heel eind. Verdiep je daarom eens in de verschillende keukenstijlen en trends. Dit is misschien wel het allerleukste onderdeel van het uitkiezen van een keuken.

De keukenspecialisten helpen ons een eind op weg door actuele keukenstijlen in kaart te brengen. Ga je voor een nieuwe keuken van Brugman bijvoorbeeld dan heb je een keuze uit een groot aantal stijlen, zoals:

moderne keukens met een minimalistische design dat zich kenmerkt door strakke en eenvoudige lijnen en vormen;

met een minimalistische design dat zich kenmerkt door strakke en eenvoudige lijnen en vormen; l andelijke keukens met natuurlijke materialen als hout, steen en marmer en een organische uitstraling;

met natuurlijke materialen als hout, steen en marmer en een organische uitstraling; industriële keukens met een stoere en robuuste uitstraling en vaak donkere kleuren (een toptrend die we ook in de accessoires tegenkomen, denk aan zwarte kranen);

met een stoere en robuuste uitstraling en vaak donkere kleuren (een toptrend die we ook in de accessoires tegenkomen, denk aan zwarte kranen); designkeukens met een luxe uitstraling, stijlvolle accessoires en geraffineerde keukenapparatuur.

Maar je kunt je keuken natuurlijk ook op maat laten maken en aanpassen aan jouw persoonlijke wensen.

5. Laat je adviseren

De keukenspecialisten kunnen je verder helpen. Loop eens binnen bij een keukenwinkel om keukeninspiratie op te doen en te overleggen met een keukenadviseur. Deze kan je helpen bij het samenstellen van jouw droomkeuken, het opstellen van een ontwerp en het kiezen van een stijl waarbij rekening wordt gehouden met jouw budget.