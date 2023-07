3 Zomerse en leuke recepten voor gezonde en verfrissende ijsthee

Eindelijk is het zomer. Warm weer, soms zelfs heet. Lange luie dagen op het strand, picknicks in het park en, natuurlijk, verfrissende en gezonde ijsthee. Koude thee is niet alleen een heerlijk en verkoelend drankje, het kan ook een gezonde gewoonte worden om in je zomerroutine op te nemen.

Hier zijn drie recepten boordevol antioxidanten en voedingsstoffen, drie gezonde ijstheerecepten die perfect zijn om gehydrateerd en energiek te blijven tijdens warm zomerweer. Laten we eens duiken in deze drie gezonde combinaties van ingrediënten voor een heerlijke en voedzame ijsthee die je in een handomdraai klaarmaakt.

Groene thee en munt

Ingrediënten

1 liter water

4 groene theezakjes

8 gram verse muntblaadjes, grof gehakt

90 gram honing

IJsblokjes

Verse muntblaadjes voor garnering

Bereiding

Breng water aan de kook en giet het over de groene theezakjes en muntblaadjes in een hittebestendige kan.

Laat de thee 5 minuten trekken, verwijder dan de theezakjes en laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur.

Roer de honing erdoor tot deze is opgelost.

Vul glazen met ijsblokjes en giet de thee erover. Garneer met verse muntblaadjes en geniet!

IJsthee met hibiscus en bessen

Ingrediënten

1 liter water

4 zakjes hibiscusthee

50 gram gemengde bessen (vers of bevroren)

90 gram agavesiroop of honing

IJsblokjes

Verse gemengde bessen voor garnering

Bereiding

Breng water aan de kook en giet het over de hibiscustheezakjes in een hittebestendige kan.

Laat de thee 5-7 minuten trekken en verwijder dan de zakjes.

Doe de gemengde bessen en agavesiroop (of honing) in een blender. Mix tot een gladde massa.

Zeef het bessenmengsel in de thee en knijp of druk het residu zoveel mogelijk uit om de rijke vloeistof te extraheren. Gooi de resten weg zodra ze uitgeknepen zijn.

Laat de thee afkoelen tot kamertemperatuur en bewaar de drank dan in de koelkast tot hij afgekoeld is.

Serveer met ijs en garneer met verse bessen.

Kurkuma en gember ijsthee

Ingrediënten

1 liter water

4 zwarte theezakjes

90 gram honing

1 eetlepel vers geraspte gember

1 eetlepel geraspte verse kurkuma of 1 theelepel gemalen kurkuma

Sap van 1 citroen

IJsblokjes

Schijfjes citroen voor garnering

Bereiding

Breng water aan de kook en giet het over de zwarte theezakjes, gember en kurkuma in een hittebestendige kan.

Laat de thee 5 minuten trekken en verwijder dan de theezakjes.

Roer de honing en het citroensap erdoor tot de honing is opgelost.

Zeef de thee in een andere kan en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Bewaar in de koelkast tot het afgekoeld is.

Serveer met ijs en garneer met schijfjes citroen.

Deze gezonde en heel makkelijk te maken ijstheerecepten zijn nog maar het begin. Voel je vrij om creatief te zijn en je eigen gezonde kruidenthee naar eigen smaak te maken met je favoriete theeën en natuurlijke zoetstoffen. Met zoveel smaken en combinaties om uit te kiezen, zul je er nooit genoeg van krijgen. Op een gezonde en zonovergoten zomer!