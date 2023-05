Deze bobkapsels gaan het in zomer 2023 helemaal maken. Backstage bij Elisabetta Franchi herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Het bobkapsel staat al sinds jaren hoog in de top haartrends. Ook voor zomer 2023 gaan we ze weer volop zien. Het zijn ideale kapsels om een statement mee te maken. Dat weet de Italiaanse modeontwerpster Elisabetta Franchi ook. Reden waarom we backstage bij haar modeshow voor herfst winter 2023 2024 ongewoon veel bobkapsels tegenkwamen. Sommige modellen werden zelfs live geknipt!

Bobkapsels voor elk haartype

Het populairste bobkapsel is momenteel de rechte bob (blunt cut). Dit is een bobkapsel dat op één lengte is geknipt en dat met een middenscheiding wordt gedragen (voor fashionista’s: het is het signatuur kapsel van Nederlands model Mila van Eeten). Dit bobkapsel is heel mooi als je supersteil haar hebt. Het valt dan heel modern en sluik rond je gezicht. Maar ook is net zo leuk als slag of krul in je haar hebt.

Een alternatief voor de middenscheiding die overigens heel up-to-date is, is een kaarsrechte pony. In combinatie met je bobkapsel krijg je dan een echte statement look.

Backstage bij Elisabetta Franchi zagen zowel blunt cuts met middenscheiding als met pony langskomen. De bobkapsels die de hair stylisten er live knipten (yep, we zagen modellen van lang haar naar een bobkapsel gaan!), kregen nog een extra detail mee: een gelaagde achterkant.

Onder de blunt cut kwam van achteren nog een tweede, net iets langere haarlaag uit die in een puntje was geknipt. Hiermee voeg je een heel pittig detail aan je korte haarcoupe toe. Dit is super voor als je niet van zo’n bloot nekje houdt.

Statement haarkleuren

Je bobkapsel wordt enorm stoer als je ook nog eens voor een statement haarkleur durft te kiezen. Ook daarvoor kun je je laten inspireren door de hair looks bij Elisabetta Franchi. We zagen daar vooral uitgesproken haarkleuren: koperrood, aardbeirood, gitzwart, hoogblond. Maar ook met een natuurlijke haarkleuren doen het goed. Het is een kwestie van vibes en mood. Statement of chic?

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw hair look voor zomer 2023.

