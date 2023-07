Dit zijn de grootste bikini trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Het is zomer! Ligt jouw bikini al klaar? Ken jij de bikini trends voor zomer 2023? Wat wordt het voor jou? Een bikini met hoge taille of misschien wel een superklein setje? Misschien wil je je op de valreep nog aan iets nieuws wagen. Want op het strand of aan het zwembad wil je er op je allerbest uitzien! Juist op die momenten is het ontzettend belangrijk dat je je goed voelt in wat je draagt. We zetten de beste bikini trends voor zomer van 2023 voor je op een rijtje:

#1 Retro bikini’s

Dit zijn de grootste bikini trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Max Mara

Bikini’s met een retro twist en een hoge taille zijn oneindig chic en flatterend. Met deze bikini’s komt iedereen goed was. Je kunt hem plaatsen in het hokje van de quiet luxury trends voor zomer 2023. Hebben!

#2 Zwart

Houd je van stijlvolle eenvoud (wéér die quiet luxury trend) kijk dan eens bij de zwarte bikini’s. Zwarte bikini’s (en badpakken) maken een enorme comeback. Ze zijn gekleed en elegant. Think Audrey Hepburn! Een grote zonnehoed en een zwarte zonnebril erbij en jij bent de ster van het strand.

#3 Gehaakt

Ook met de gehaakte bikini’s zitten we in de retro sfeer. Lang leve de seventies. Een voordeel van haaksels en crochet is: hoe klein je bikini ook is, het ziet er altijd lieflijk uit en wordt maar zelden ordinair.

#4 Stringbikini’s

Kleine stringbikini zijn terug in de mode, met een knipoog naar de jaren ‘90. Heb jij het lef om wat huid te showen of heb je je in de sportschool in het zweet gewerkt, dan zijn deze ieniemienie modelletjes misschien iets voor jou. Bij deze trend draait alles om minimale dekking en maximale impact.

#5 Bandjesbikini’s

Ook de bandjesbikini’s die we deze zomer weer enorm veel zien, haken aan bij de jaren ’90. Denk aan topjes met bandjes die je een paar keer rond je bovenlichaam draait voordat je ze strikt. Ook kun je je creativiteit uitleven op de broekjes met bandjes, bijvoorbeeld door ze een paar maal over je buik te kruisen.

#6 Felle kleuren

Gedurfde felle kleuren doen het altijd goed in de warme maanden en zeker aan het strand of langs het zwembed. Van neonroze tot elektrisch blauw tot gifgroen. Met deze kleuren steel je de show.

#7 Prints

Dit zijn de grootste bikini trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Bloemenprints, retro fantasieën, felle grafische prints. Fantasietjes doen het in de zomer altijd goed en dat geldt natuurlijk ook voor naar het strand of aan het zwembad. Keuze te over!

#8 Mesh covers

Vind je het fijn om iets over je bikini te dragen, ga da eens voor een cover-up in mesh. Dit superlichte materiaal met zijn semi-doorzichtige structuur is ideaal voor naar het strand. Het kan ook heel leuk zijn om bijvoorbeeld een strak mesh truitje over een kleine bikini te dragen.

#9 Cut-out bikini’s

Cut-out details zijn sinds jaar en dag een huge modetrend. We komen ‘m ook in de bikini trends tegen. Met bikini’s met strategische cut-outs of moderne grafische lijnen maak je een statement. Deze bikini’s zijn het mooiste in gedekte kleuren als zwart of wit.

#10 Metallic

Misschien heb je al dat zilver en goud in de mode collecties al opgemerkt. Die lijn mag je doortrekken naar de bikini trends voor zomer 2023. Zilver- en goudkleurige bikini’s zijn goed voor een glamour touch. Ze zijn zo mooi dat je de bikini topjes ook onder een blazer of vestje kunt dragen, naar een feestje bijvoorbeeld.

#11 Pailletten

De tijden dat we pailletten alleen droegen tijdens party’s of avondjes stappen zijn voorbij. Je draagt ze waar en wanneer je wilt, ook naar het strand. Ze geven je zomer extra sprankeling en glans mee. Met een pailletten bikini schitter je letterlijk de zomer door.

#12 Roesjes

Ben je romantisch aangelegd dan is een bikini met roesjes vast iets voor jou. Roesjes zijn vrouwelijk maar kunnen ook heel strategisch zijn. Een roesje langs je bikinibroekje kan flatteren en camoufleren.

#13 Fun details

Dit zijn de grootste bikini trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Als je in de zomer niet voor een grapje gaat… Juist aan het strand mag je je laten gaan. Maak een statement met opvallende details zoals het rode opblaashart in deze bikini van Moschino. Zie ook de tas, schoenen en oorbellen :-)

