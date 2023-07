Kapsels: dit zijn de grootste haartrends voor zomer 2023. Opsteekkapsel. Foto Charlotte Mesman

Haarinspiratie nodig? Doe ideeën op van de hotste haartrends voor zomer 2023. De haarsnitten lopen uiteen van stoere korte haarsnitten tot kaaklange bobkapsels. Maar je kunt het ook zonder de kapper stellen. Experimenteer met zwoele jaren ’90 blow outs of met stoere zondoordrenkte beach waves. We lopen je even door de grootste haartrends voor zomer 2023 heen.

Pixie cuts

Kapsels: dit zijn de grootste haartrends voor zomer 2023. De pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Lovers van kort haar komen deze zomer helemaal aan hun trekken. Pixie cuts zijn hotter dan ooit. Deze klassieke korte kapsels zijn dit seizoen superkort, ook bovenop het hoofd. Het zijn ideale wash-and-go kapsels. Houd je wel van een beetje stylen, ga dan voor een pixie cut met een langere bovenkant. Overigens laten pixie cuts zich heel goed combineren met een spannende haarkleur.

Ballerina knotten

Kapsels: dit zijn de grootste haartrends voor zomer 2023. De lage knot. Foto Charlotte Mesman

Het is een klassieker: de lage knot. Toch blijft-ie superpopulair. Influencers en modellen zijn dol op deze haarstijl die altijd stijlvol is. Ook op de catwalks kwamen we de bun volop tegen. Met dit kapsel kun je allerlei kanten op: van warrige knotten tot knotten van stijf in elkaar gedraaide vlechten. Lees meer over de ballet core haartrend.

Jaren ’90 volumes

De jaren ’90 drukken hun stempel op de mode maar ook op de kapsels. Blow outs met zwoele Pamela Anderson laagjes zijn terug in beeld. Haal je föhn en ronde borstel maar weer tevoorschijn. In het begin gaat het stylen je misschien nog niet zo soepeltjes af maar oefening baart kunst!

Kaaklange bob kapsels

Bob kapsel. Foto Charlotte Mesman

Heb je lang haar en ben je op zoek naar een nieuwe hair look, dan is de kaaklange bob jouw ding. De overstap van lang haar naar zo’n lange bob is niet al te groot maar wel vernieuwend en inspirerend. Of je nu krullen hebt of steil haar, dit kapsel staat je goed. Volgens de haartrends draag je het met een middenscheiding maar een zijscheiding kan ook heel flatterend zijn omdat het asymmetrieën in het gezicht camoufleert.

Beach waves

Beach waves. Foto Charlotte Mesman

Geen zin om je haar te stylen? Omarm je natuurlijke textuur en laat het opdrogen aan de lucht. De zomer is daar het ideale seizoen voor. Geef deze beach look een extra zon-en-zee touch mee met een salt spray. Kneed het product in je haar en maak er nonchalante, wilde zomerlokken van.

Romantische opsteekkapsels

Opsteekkapsel. Foto Charlotte Mesman

Is los haar je te warm? Steek je haar dan losjes op in een halfhoog klassiek opsteekkapsel. Laat wat speelse lokken rond je gezicht hangen. Het geheim voor een zwoele updo? Je haar eerst wassen en mooi föhnen. Hoe verzorgder de basis, hoe zwoeler je opsteek kapsel.

