Zomer 2023 laat opvallend genoeg een terugkeer naar donkere haarkleuren zien. Kastanjebruine haarkleuren zijn hot. Brownie batter cream, een TikTok haarkleur, is nog steeds trending. Wie met grijze haren en een grijze uitgroei worstelt, zal heel blij zijn met een andere topkleur: Buttercream blonde. We vertellen je meer over deze haarkleur trends voor zomer 2023.

Brownie batter cream

Kastanjebruine basis met highlights. Foto Charlotte Mesman

Deze zomer, we zeiden het al, gaan we veel kastanjebruine haarkleuren zien. Voor het zomerseizoen waarin we gewoonlijk lichter gaan, is dit opvallend. Celebs als Hailey Bieber hebben deze trend al omarmd. Hailey heeft al langere tijd afscheid van haar blonde manen genomen.

Een van de meest populaire bruinkleuren, vooral op TikTok, is nog steeds Brownie batter cream. Dit is een warme kleur die doet denken aan het beslag voor brownies (de naam zegt het al) maar daar worden dan wel highlights in gezet, vooral aan de voorkant in de vorm van face framing.

Zie vind je jouw bruine haarkleur

Maar zoals altijd, is het nooit een kwestie van blindelings de trends volgen en dat geldt ook voor de haarkleur trends voor 2023, en kastanjebruine haarkleuren. Die moeten worden afgestemd op de ondertoon in je haar en de kleur van je ogen. Je kunt grofweg een onderscheid maken tussen warme en koude haarkleuren.

Een paar vuistregels voor het vinden van jouw bruine haarkleur:

Is je huid licht of rozeachtig , ga dan voor lichte bruinkleuren met (warme) karamelkleurige of goudkleurige highlights.

of , ga dan voor lichte bruinkleuren met (warme) karamelkleurige of goudkleurige highlights. Heeft je huid een warme ondertoon , ga dan voor middenbruin met warme highlights in kastanje, hazelnoot, karamel of marron glacé tinten.

, ga dan voor middenbruin met warme highlights in kastanje, hazelnoot, karamel of marron glacé tinten. Heeft je huid een olijfkleurige of koude ondertoon, ga dan voor koude bruinkleuren als moka of koffie met asachtige highlights.

‘Effen’ donkerbruin haar. Foto Charlotte Mesman

Overigens kunnen ook bruinkleuren zonder highlights heel mooi zijn.

Buttercream blonde

Houd je het liever op blonde, is Buttercream blonde misschien iets voor jou. Deze haarkleur is perfect voor vrouwen over de 50 of iedereen met een grijze haaruitgroei. De basis voor deze haarkleur is een warme goudkleurige of crèmeachtige blondkleur met highlights en lowlights die dichtbij je eigen natuurlijke haarkleur liggen zodat je grijze haren erin opgaan (grey blending). Sommige kappers raden wel aan om voor de basis niet voor permanente haarkleuren te gaan maar voor semi-permanente versies om je haar zoveel mogelijk te sparen. De techniek is hier wederom basis plus balayage.

Andere watertandend lekkere haarkleuren

Behalve Brownie batter cream en Buttercream blonde laten de haarkleur trends voor zomer 2023 nog meer watertandend lekkere kleurtjes zien:

Milk Tea : een beigeachtige haarkleur met lichtbruine en blonde highlights voor een thee-met-melk effect. Ben je van jezelf niet licht van haarkleur, dan zul je eerst moeten bleachen.

: een beigeachtige haarkleur met lichtbruine en blonde highlights voor een thee-met-melk effect. Ben je van jezelf niet licht van haarkleur, dan zul je eerst moeten bleachen. Bronde Latte : een eigen kastanjebruine basis met lichte highlights.

: een eigen kastanjebruine basis met lichte highlights. Tiramisù: een kastanjebruine basis met highlights in warme crèmachtige kleuren (geïnspireerd door het Italiaanse dessert tiramisù) die richting de haarpunten steeds lichter worden.

