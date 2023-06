Laat je inspireren door de nieuwe haartrends voor zomer 2023

Haartrends voor zomer 2023. Hair: Laura and Ria Kulik, The HairBank, Urmston, Manchester. Ph Narita Sapoor

Als het op nieuwe haartrends aankomt, kijken wij naar de internationale catwalks in New York, Londen, Milaan en Parijs maar natuurlijk ook naar het werk van toonaangevende hair stylisten. Hair stylisten creëren steeds vaker hun eigen collecties om daarin uiting te geven aan hun creativiteit die ze in hun salon niet altijd helemaal kunnen uitleven omdat wij met z’n allen, ondergetekende als eerste, tamelijk voorzichtig zijn als het op een nieuw kapsel of een nieuwe haarkleur aankomt. Toch kan er zoveel meer. De hair stylisten Laura en Ria Kulik van The HairBank, Urmston, Manchester, geven met hun Yin and Yang collectie een moderne kijk op de allernieuwste haartrends voor 2023.

Haarnieuws uit Engeland

Niet voor niets kijken we vaak naar wat bij onze bovenburen op haargebied allemaal gaande is. Engeland is vanouds her een trendsetter waar de meest gedurfde en creatieve kapsels het licht zien.

‘We werden geïnspireerd door Yin en Yang, die tegengestelde energieën in harmonie brengen en balans creëren,’ vertellen Laura en Ria Kulik over hun nieuwe collectie. ‘Dit gaf ons het idee van gedurfde kleurplaatsingen die harmoniseren met de haarsnit en styling van onze collectie. Als je je een druk leven voorstelt dat voorsnelt, dan is dit een snapshot van een moment waarop je de schoonheid van balans apprecieert. Tegengestelde energieën zorgen voor balans; in het zwart zit wit. In het verkeerde zit het goede. In het donker is er licht. Niets is bedoeld om perfect te zijn…’

Extreme haarkleuren en plaatsingen

Zoals je ziet, presenteerden Laura en Ria Kulik kapsels in extreme kleuren: zwart en (platina)wit. Dat is iets waar je zelf, als je zou willen, mee zou kunnen spelen. Gewoonlijk is het de haarsnit die eerst komt. Vervolgens wordt daar de haarkleur opgestemd. Maar als je dat eens omdraait, zou je wel eens heel bijzondere resultaten kunnen krijgen. Heb je altijd al over een ravenzwart koppie of een zwoel platinablond hoofd gedacht, dan trekt deze collectie je misschien over de streep.

Alleen de echte durfkonten zullen iets met de zwart-met-witte kleurplaatsingen kunnen, maar wie weet. In de loop van de tijd zijn we toch met z’n allen wel een tikje moediger geworden. Je hoeft maar te denken aan de pastels en felle ongewone haarkleuren die nu toch echt wel steevast deel uitmaken van het haarkleurenpalet.

Halflange en korte kapsels

Let ook even op de haarsnitten in deze collectie. Supermooi zijn de nieuwe interpretaties van het bobkapsel met wel heel aparte volumes, zoals het kapsel met langere voorkant en oplopend volume aan de achterkant. Enorm trendy is het halflange kapsel in het zwart-wit met langere achterkant in een lichtere haarkleur. Het samenspel van kleuren en snit is hier helemaal in balans. Wat klassieker maar ultrasensueel is het halflange platinablonde kapsel. En wat te denken van de kleureffecten die het idee van een diadeem (in het korte kapsel) en een zwart mutsje (in het lange haar) creëren?

Let ook even op de make-up (door Teri Grisdale met assistenten Clare Flint en Erni). De combinatie tussen de donkere eyeliner en de gebleekte wenkbrauwen is übermodern en in lijn met deze inspirerende haarcollectie.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en haal eruit wat jou aanspreekt.

