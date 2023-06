Dit zijn de grootste sandalentrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Plat, midi, hoog. Bloot of minder bloot. Met enorm veel bandjes of juist heel minimaal. In het goud en zilver. In felle kleuren. Volgens de sandalentrends voor zomer 2023 mag het allemaal. We zetten de grootste trends voor je op een rijtje.

Zilver en goud

Zilver of goud aan je voeten. Metallics zijn een huge trend voor zomer 2023. Zilverkleurige en goudkleurige sandalen zijn hot. Je draagt ze letterlijk overal bij. Overdag en ’s avonds. Om even brood bij de bakker te gaan halen of naar een party. Fonkel de zomer door!

Sandalen met strass bandjes

Dit zijn de grootste sandalentrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Over fonkelen gesproken: ook sandalen met bandjes in strass zijn cool! Je kunt voor een eenvoudig sandaaltje gaan zoals een platte sandaal met een enkel bandje in zilverstrass om je voet op z’n plaats te houden maar je mag het er ook dik bovenop leggen. Naast strass zien we ook fonkelende stenen.

Barely there

Dit zijn de grootste sandalentrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Heb je mooie voeten, dan zijn de barely there sandalen iets voor jou. Deze sandalen zijn minimalistisch met het minimum aan bandjes. Ze doen het fantastisch aan een paar gebruinde en gepedicuurde voeten met een mooi lakje op de nagels. Voor een optimaal barely there effect ga je voor nude sandalen!

Cage sandalen

Dit zijn de grootste sandalentrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Het tegenovergestelde van de barely there sandalen zijn de cage sandalen met een overdaad aan bandjes en banden zodat je voeten eronder schuil gaan. Vaak zijn ze ook chunky. Deze sandalen doen het perfect als je wat stevige kuiten hebt. Ze lijken er slanker door! Soms zelfs zijn het meer open laarsjes dan sandalen :-)

Raffia

Je hebt vast al die tassen en manden in riet, stro en raffia al opgemerkt. Eenzelfde trend zien we ook in de sandalen terug. Sandalen in raffia en koord zijn superhot! We zagen ze onder meer bij Max Mara.

Birkenstock alike

Met Birkenstocks kom je altijd nog goed weg, maar deze zomer zien we ook allerlei varianten op deze sandalen waarbij de twee brede banden met gespen over de wreef de algemene deler vormen.

Platform sandalen

Dit zijn de grootste sandalentrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Ben jij klein van stuk? Dan zijn de platform sandalen misschien iets voor jou. Ook die zijn er in allerlei varianten. Platte sandalen met zolen van zo’n vier centimeter zijn geen uitzondering. Daarnaast zien we ook open platformschoenen met hak.

Puffy sandalen

Na de puffy jacks en puffy bags gaan we deze zomer ook sandalen met puffy banden zien. Een bijkomend voordeel is dat ze vaak lekker zacht aan je voeten zijn.

Vissers sandalen

Last but not least signaleren we je de vissers sandalen die je vast nog uit je kindertijd kent. Je zou ze ook kunnen plaatsen in de categorie cage sandalen maar dit is toch echt wel een micro-trend om even uit te lichten. Met deze sandalen ben je up-to-date en laat je zien dat je het helemaal begrepen hebt :-)

