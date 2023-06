De zonnebrillen trends voor zomer 2023 in de streetstyle mode zijn heel divers maar de lieveling is nog altijd de zwarte zonnebril.

Zwarte zonnebril dé lieveling in de streetstyle voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De zonnebrillen trends voor zomer 2023 lopen uiteen van retro monturen tot oversized zonnebrillen maar als je naar de streetstyle mode en influencers kijkt, is en blijft de zwarte zonnebril de grote winnaar. We lopen je door de populairste monturen van het moment heen.

Zonnebrillen trends voor zomer 2023

De zwarte zonnebril

De zwarte zonnebril met donkere glazen blijft fascineren en dat laat zich gemakkelijk verklaren. Ze hebben een hoog VIP-gehalte en zijn mysterieus, juist omdat ze weinig van de ogen laten zien. Bovendien camoufleren ze als de beste donkere kringen en wallen onder de ogen. Ze zijn dus anti-kater en anti-nachtbraken.

Donkere zonnebrillen domineren dan ook nog steeds in de streetstyle mode. De modellen voor zomer 2023 lopen uiteen van oversized tot grafisch maar langgerekte vormen – cat-eye vormen, ovaalvormen, rechthoekige vormen en half-frame brillen – hebben de overhand.

Retro zonnebrillen

Met de comeback van klassiekers en de opleving van de quiet luxury trend kon het niet uitblijven: retro zonnebrillen zijn hot. We noemden al de cat-eye zonnebrillen. Verder kun je ook denken aan ronde modellen en klassiekers als jaren ’70 aviator zonnebrillen.

Witte monturen

Witte monturen. Foto Charlotte Mesman

Een zonnebrillen trend die we vorig jaar zomer al zagen, is: witte monturen, en dan graag lekker dik. Deze trend gaan we in zomer 2023 ook weer volop zien en dragen. Ook hier domineren langgerekte vormen – in de breedte dan natuurlijk –.

Oversized zonnebrillen

Oversized zonnebrillen. Foto Charlotte Mesman

De liefhebbers van grote zonnebrillen kunnen opgelucht ademhalen want yep ook die blijven we dragen, tot aan bijna-shields toe. Deze trend hebben we met name te danken aan Loewe en Celine. Ook hier kun je voor zwart gaan, maar ook tortoise monturen en bruintinten zijn in deze categorie heel populair.

Grafische monturen

Een andere trend zijn de grafische monturen met scherpe lijnen en facetten. Superchic, modern en vooral heel geschikt voor ronde gezichten omdat ze definitie en sterke contouren toevoegen.

Felle kleuren

Als je wilt, mag je nog steeds de show stelen met gekleurde monturen: blauw, geel, groen, rood. Voor een up-to-date look ga je voor zuurstokroze. Deze kleur is geïnspireerd door de barbie core trend die op dit moment – mede dankzij de film Barbie met Margot Robbie – weer helemaal hot is.

