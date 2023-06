Wat draag je in juni? We zochten vier streetstyle mode looks voor je uit. Misschien zitten er leuke ideeën voor jouw zomer outfits tussen.

Streetstyle mode. 4x Mode looks voor juni. Foto Charlotte Mesman

Wat draag je in juni? Het is eindelijk tijd om los te gaan. Wit, linnen, shorts, topjes. Alles mag en kan. Als dan ook het weer nog een beetje meezit, is dit een heerlijke maand om creatieve zomer outfits bij elkaar te houden. Wij hebben voor streetstyle mode looks voor je uitgezocht om in te stralen. Daarbij hebben we rekening gehouden met af en toe nog een wolkje voor de zon :-)

Korte jurkjes met hoge laarzen

Korte jurkjes gaan we deze zomer volop dragen. Je kunt daarbij denken aan romantische jurken met lange stroken (een toptrend voor zomer 2023) maar ook aan overhemdjurken. Wit is een geliefde kleur. Zit het weer nog niet helemaal mee, combineer je jurkje dan met hoge laarzen. Houd alles in dezelfde kleur: jurk, tas, laarzen voor een up-to-date mode look.

Strapless broekpak

Je bent ze misschien al in de modecollecties voor zomer 2023 tegengekomen: strapless broekpakken. Ze zijn er in het spijkergoed maar ook in friswitte katoen. Nog te koud om met blote schouders de deur uit te gaan? Draag er een wit T-shirt onder. Met een trench coat erover is je look meteen überstylish.

Lichte spijkerbroek

Een geweldig ster item voor zomer 2023 is de wijde lichte spijkerbroek. Dit is een topper waar je dag na dag de beste looks mee kunt creëren. Je kunt het zo casual of chic maken zoals je wilt. Met een mooie trench erover kun je overal binnenstappen. Tip: maak de look af met een witte tas en witte schoenen voor een lichte, luchtige twist.

Oversized

Oversized is en blijft een trend en van oversized broeken kun je (er) nooit genoeg hebben. Combineer ze met een oversized blouson voor een comfortabele maar stijlvolle look. Ga voor ton sur ton volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2023. Let ook even op de nagellak. Zo’n lila kleurtje staat wel heel mooi bij al dat groen! En by the way, goudkleurige sandalen zijn het helemaal!

