Haarkleurtrends 2022. Met deze haarkleuren moet iedereen wel willen experimenteren

De haarkleurtrends voor 2022 zijn extreem creatief maar stijlvol. We laten je het neusje van de zalm zien met de creaties van Siobhan Haug, British Colour Technician of the Year.

Haarkleurtrends 2022. Hair: Siobhan Haug, Toni&Guy London. Make-up: Monnie Kaur. Styling: Veronika Greenhill. Ph. Kevin Luchmun

Het ijs is gebroken. De beer is los. De haarkleurtrends voor 2022 kennen geen grenzen. Ik herinner me nog goed de keer dat ik tijdens de modeweken in Parijs een influencer met een pastelroze gloed over haar haar zag. Tjonge jonge, wat vond ik dat baanbrekend. Ik had toen niet kunnen bedenken hoe spectaculair de haarkleurtrends in de nabije toekomst eruit zouden gaan zien.

Haarkleurtrends 2022. Hair: Siobhan Haug, Toni&Guy London. Make-up: Monnie Kaur. Styling: Veronika Greenhill. Ph. Kevin Luchmun

Momenteel ben ik in Zuid-Azië en op straat kijk ik mijn ogen uit. Letterlijk iedereen waagt zich hier wel aan iets spannends. Niet alleen de haarkleuren die ik voorbij zie komen, maar ook de kleurcombinaties en de manier waarop ze gezet zijn, zijn bijzonder.

Haarkleurtrends 2022. Hair: Siobhan Haug, Toni&Guy London. Make-up: Monnie Kaur. Styling: Veronika Greenhill. Ph. Kevin Luchmun

Qua haarkleuren mag werkelijk alles: van koude grijstinten en asblonde tinten tot bambibruin, en van pastels tot felle compacte kleuren. Highlights en babylights, iets wat ik nooit eerder in Azië, heb gezien zijn enorm populair. Ze worden in contrasterende kleuren – ook koud en warm – naast elkaar gezet. Een andere trend is om de onderste haarlokken een andere kleur mee te geven. De skunk hair trend is hier volop in zwang en uitgroei is cool!

Haarkleurtrends 2022. Hair: Siobhan Haug, Toni&Guy London. Make-up: Monnie Kaur. Styling: Veronika Greenhill. Ph. Kevin Luchmun

Maar het toppunt was toch wel het kleine, tengere Aziatische meisje – ik schat haar op een jaar of zes – met hoogblond geverfd haar. Om de eigen gitzwarte haarkleur zò blond te krijgen, moest haar haar wel met waterstofperoxide behandeld zijn!

Haarkleurtrends 2022. Hair: Siobhan Haug, Toni&Guy London. Make-up: Monnie Kaur. Styling: Veronika Greenhill. Ph. Kevin Luchmun

Om maar te zeggen: the sky is the limit! En toch is dat niet helemaal waar want juist als je met zulke extreme haarkleuren en combinaties te werk gaat, moet je héél véél stijlgevoel hebben. Wat je doet, moet natuurlijk altijd wel ergens op slaan en je haarkleur(en) en haarcoupe moeten een harmonieus geheel vormen.

Haarkleurtrends 2022. Hair: Siobhan Haug, Toni&Guy London. Make-up: Monnie Kaur. Styling: Veronika Greenhill. Ph. Kevin Luchmun

Hoe ontzettend mooi extreme haarkleuren wel niet kunnen zijn, laat Siobhan Haug van Toni&Guy Londen met haar collectie Tisci zien. ‘Tisci biedt oneindige lagen van ondertonen, romantische wervelingen van licht en donker en textuurkleuren die werden geïnspireerd door ongebruikelijke kleurencombinaties. Ik houd ervan om interessante beweging te creëren met kleur. Haar is een fascinerend, vergankelijk canvas en kleur is onze verf om prachtige, intrigerende details toe te voegen die de aandacht trekken. Dit is zo belangrijk voor mij bij het maken van een collectie. Net als een kunstwerk spreken verschillende elementen verschillende mensen aan. Beauty is in the eye of the beholder,’ is Haugs commentaar.

Bekijk de foto’s van Haugs creaties maar eens. Het zal niemand verbazen dat ze is uitgeroepen tot British Colour Technician of the Year. En nu jij!

TRENDYSTYLE