Doe inspiratie op voor last minute Kerstkadootjes van deze mode en beauty trends voor 2022

Zit jij met je handen in je haar omdat je niet weet wat je je vriendinnen, zussen of moeder voor de Feesten cadeau te doen? Laat je inspireren door de mode, beauty en lifestyle trends voor 2022. We hebben een paar trendy ( en niet al te dure) kadotips voor je:

vrolijke beanies (van die koddige wollen mutsen)

teddy huisslippers (ook voor buitenshuis)

doorgestikte bodywarmers

een goede fles champagne of spumante voor de jaarwisseling

wireless oortjes

zijden of satijnen kussenslopen (ze zijn antiklit en antirimpel)

nagellakjes van chique Franse modemerken

tarotkaarten met mooie design (op een goede toekomst!)

sokken in organisch katoen

zijden hoofdsjaaltjes à la Grace Kelly

draagbare instant polaroid printers waarmee je overal je foto’s en selfies kunt afdrukken (onze favoriet)

transparante lip gloss (een supertrend)

mascara’s (altijd welkom)

Chanel watjes*

*De ultieme kadotrend is: bescheiden items van high fashion brands tegen een superzachte prijsje zoals Chanel Le Coton Extra Soft Cotton Pads. Maar pas op! Aan de ene kant sla je als gever een enorm figuur met Chanel-verpakking, aan de andere kant kan het voor je vriendin, zus, moeder een enorme teleurstelling zijn omdat de luxueuze verpakking met merknaam hoge verwachtingen schept. Er is ietwat humor voor nodig om dit soort kadootjes in ontvangst te nemen. Kortom: wil je iemand blij maken met een kado, dan heb je een flinke dosis psychologie nodig! Klik hier om er meer over te lezen.

