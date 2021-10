Beauty & huidtips. Het is uitkijken geblazen met de ultieme TikTok beauty trend: slugging

Beautytrends 2021. Het is uitkijken geblazen met de ultieme TikTok beauty trend: slugging

Elke week zien tientallen nieuwe beauty trends het licht op TikTok. De meeste zijn onschadelijk maar er zitten ook potentieel gevaarlijke beauty trends tussen. Denk maar eens aan de ‘DIY lip plump’-trend die tieners ertoe aanzette om hun lippen in een glas te plaatsen en dan de lucht in te zuigen zodat het vacuüm trekt en de lippen opzwellen (voor alle duidelijkheid: NIET doen). Een recente beauty trend die momenteel populair is maar waarmee het oppassen is, is ‘slugging‘.

De ultieme TikTok beauty trend: slugging

Het woord ‘slugging‘ komt van ‘slug‘, naaktslak. De trend – afkomstig uit de K-beauty (Koreaanse beauty wereld) – is zo genoemd omdat die enigszins doet denken aan het glanzende spoor dat deze diertjes achter zich laten. De TikTok beauty trend ‘slugging’ houdt namelijk in dat je ’s avonds voor het slapen gaan dikke lagen vaseline of een andersoortige ‘petroleum jelly‘ op je gezicht aanbrengt. De glans die de vaseline over je gezicht legt, doet TikTokkers klaarblijkelijk denken aan het zilverachtige spoor van de naakslak.

‘Slugging’ zou helpen tegen een droge of schilferige huid en je huid hydrateren omdat het vocht wordt ingesloten. Je huid zou er volgens enthousiaste TikTokkers aanzienlijk van opknappen en er zou een geweldige glans overheen komen te liggen.

Vaseline

Op zich is ‘slugging‘ een onschuldige trend. In de wandelgangen is er wel enige weerstand tegen petrolatum (vaseline) maar de meeste dermatologen zijn het erover eens dat dit goedje inderdaad optimale hydraterende eigenschappen bevat. Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, noemt petrolatum (vaseline) zelfs ‘de kampioen vocht inbrengen’ en is van mening dat het – anders dan wel gezegd wordt – niet waar is dat het de poriën verstopt.

Hoe je niet moet ‘sluggen’

Op zich is de ‘slugging‘ trend dus ongevaarlijk en als je ’s winters een droge huid hebt, mag je gerust voor het slapen gaan wat vaseline op je gezicht aanbrengen. Je zou zelfs ook overdag een dun laagje over je moisturizer mogen doen om je huid tegen invloeden van buitenaf te beschermen en extra te hydrateren.

Waar het volgens de huidspecialisten echter mis kan gaan, is als je crèmes met werkzame stoffen zoals retinol en vitamine C in je huid gaat opsluiten met een dikke laag vaseline. Dat zou je huid enorm kunnen irriteren. Verder zou deze beauty trend in een vette huid roodheid en pukkeltjes kunnen uitlokken.

Slugging is een tijdelijke huid fix

Good to know. ‘Slugging’ is bovendien korte-termijn werk. Wil je je huid op de lange duur hydrateren, dan zul je een andere weg moeten bewandelen. In plaats van je huid met petrolatum af te sluiten, kun je beter medische skin care producten met werkzame stoffen als ‘hyaluronzuur‘ gebruiken die je huidbarrière versterken.

In ieder geval is het altijd het beste om een dermatoloog te raadplegen of in ieder geval om een nieuw product altijd op een klein stukje huid te testen. Dat geldt ook als je besluit om je gezicht voor het slapen gaan in te smeren met ultra-geraffineerde ‘fossiele brandstof’ (vaseline).

