Snel uitgroei in grijs haar? Check deze haarkleurtrends en tips

Haarkleurtrends & tips. Wat als je snel uitgroei in grijs haar hebt? Foto: Charlotte Mesman

Heb jij grijs haar en worstel je met uitgroei? Je bent niet de enige! Gelukkig zijn er heel wat dingen die je kunt doen. Als je wilt blijven kleuren, dan zijn er trucjes om de tussenpauzes tussen bijwerken te vergroten. Daarnaast zou je ook naar een mooie ‘fake’ grijskleur kunnen toewerken. We hebben aantal haarkleurtrends en tips voor je die je wellicht kunnen helpen.

Wat kan je doen als je wilt blijven kleuren

Heb je snel uitgroei, dan kom dat waarschijnlijk omdat het contrast tussen je haarverf en je eigen haarkleur te groot is.

1. Als je heel snel – zeg een paar weken – na het kleuren alweer uitgroei hebt, dan is dat waarschijnlijk omdat de kleuren te contrasterend zijn. Het is in dit geval beter om een haarkleur te kiezen die beter aansluit bij je eigen, natuurlijke grijskleur.

2. Een andere optie is om de contrasterende haarverf te laten uitgroeien. Je moet dan door een afschuwelijke fase heen waarin je te maken krijgt tussen je nieuwe eigen haar en je ‘oude’ geverfde haar. Die fase kun je overbruggen door:

a. je haar korter te laten knippen;

b. over te stappen op een mooie pastel met als basis je eigen grijze haarkleur.

Zo is een zachtroze of lichtblauwe spoeling door grijs haar nog steeds supertrendy. Wat dat betreft waren de haarkleurtrends van een paar jaar geleden – toen roze, blauw en paars haar nog een nieuwigheid waren – echt baanbrekend. Sindsdien zijn pastels nooit meer uit de mode geweest. Alle reden dus om er eens mee te experimenteren. Je zult verbaasd staan hoe mooi grijs haar met een pastelkleurige gloed kan zijn. Een dergelijke kleur staat bovendien ook heel zacht in het gezicht waardoor je er jonger uitziet;

c. met grey blending te experimenteren. Dit zijn highlights en/of lowlights die je eigen grijze haar incorporeren waardoor die zilveren strookjes minder opvallen én zelfs mooi worden. Bovendien is het een schitterende manier om langzaam maar zeker, bijna ongemerkt, op je eigen natuurlijke grijskleur over te stappen. Deze manier is vooral geschikt voor als je nog niet helemaal grijs bent of net begint te grijzen.

3. Wil je blijven kleuren, dan kies dan een niet al te contrasterende kleur (waarom niet – fake – grijs?), en verf je haar niet elke keer weer over de hele lengte, maar pak alleen de uitgroei aan. Pas als de kleur over de hele lengte echt niet mooi meer is, pak je die ook mee.

4. De laatste optie is natuurlijk om je haar gewoon grijs te dragen. Met een zilvershampoo en een zilverconditioner kun je natuurlijk grijs haar een schitterende gloed meegeven en een eventuele gelige ondertoon tegengaan. Mooi grijs haar is mooi!

