Modetrends & streetstyle 2021. Zo kleedt Prada ons deze winter. Doe ideeën op!

Streetstyle Prada herfst winter 2021 2022. Giorgia Tordini, Amina Muaddi en Gilda Ambrosio. Foto: ADVERSUS

Mensen kijken blijft heerlijk. Als ze mooi gekleed gaan en je er ideeën voor je eigen modelook van op kunt steken, wordt het natuurlijk nog leuker. Bij Prada keken we onze ogen uit naar de streetstyle mode voor herfst winter 2021 2022.

Niet alles is volgens ons even mooi, maar over smaak valt te twisten. We gaven onze camera’s de kost en schoten weer honderden, duizenden streetstyle foto’s. Vandaag een greep uit de streetstyle looks voor nieuwe seizoen bij Prada.

8x Modetrends voor herfst winter 2021 2022

Dit is wat wij qua modetrends voor herfst winter 2021 2022 uit de streetstyle looks bij Prada destilleerden (maar denk alsjeblieft met ons mee):

1. Soklaarzen en tassen met gekleurde prints.

Streetstyle Prada herfst winter 2021 2022. Natalia Verza. Foto: Charlotte Mesman

2. Blokhakken zoals we ze nog nooit eerder gezien hebben (doe ons liever een paar zwarte loafers!).

3. Winterjassen in felle kleuren: kanariegeel, helblauw. Cool!

4. Mantelpakjes waarvan de jasjes met opgestroopte mouwen worden gedragen (met daaronder truitjes met fantasie). We love it!

Streetstyle Prada herfst winter 2021 2022. Niki Wu Jie. Foto: ADVERSUS

5. Lange handschoenen met Prada tasje erop. Grappig :-)

Streetstyle Prada herfst winter 2021 2022. Caroline Daur. Foto: ADVERSUS

6. Pailletten! Een must-have voor de Feesten.

Streetstyle Prada herfst winter 2021 2022. Leonie Hanne en Emili Sindlev. Foto: Charlotte Mesman

7. Topper: het zwarte paillettenjurkje met paillettentas.

Streetstyle Prada herfst winter 2021 2022. Natalia Osman. Foto: Charlotte Mesman

8. Heerlijk in het dragen: oversize coats. Leuke details: de kragen met gekleurde fantasie en de grote knopen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Wat vind jij ervan?

TRENDYSTYLE