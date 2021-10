Haartrends 2021. Dit korte kapsel is veelzijdiger dan je denkt

Haartrends 2021. Kort kapsel met lange (opzij gestylede) pony. Foto: Charlotte Mesman

Houd je van een kort kapsel met een klassieke, cleane coupe, dan is de haarsnit van model Melany Rivero misschien iets voor jou. We spotten dit schattige coupeje bij de modeshow van Emporio Armani, iets wat ons niet verbaast want de Italiaanse maestro staat nu eenmaal bekend om zijn vrouwelijke modellen met klassieke, korte haarcoupes, liefst in donkere haarkleuren.

Het eerste dat afvalt aan het kapsel van Melany Rivero is het korte haar in de nek, dit in tegenstelling tot de vele haarmatjes of het wat langere nekhaar dat we in de kapseltrends voor winter 2021 en ook in het straatbeeld tegenwoordig vaak tegenkomen. Kort haar in je nek geeft je look een frisse, cleane uitstraling mee. Anders dan je denkt, is zo’n haircut juist heel vrouwelijk omdat het de sierlijke lijn van je nek onderstreept.

Bovendien is zo’n kort nekkie fantastisch in de winter: misschien wel kouder maar met sjaals en kragen staat het heel geordend.

Voor de modeshow van Emporio Armani was Melany’s korte haar in een zijscheiding gestyled en met gel achterovergebracht waardoor haar gezicht vrij kwam. Deze semi-wet look is oneindig chic en stijlvol, en gemakkelijk thuis na te doen.

Maar dit korte kapsel heeft nog meer bieden. Het is namelijk rond geknipt met een volle pony tot bijna op de wenkbrauwen. Bovenop het hoofd is het haar langer en de oren zijn vrij gelaten met een klein puntje bij de slapen. Het is juist deze lange bovenlengte die dit kapsel zo veelzijdig maakt.

Haartrends 2021. Kort kapsel met lange pony. Hairstyling: Fabrizio Palmieri, T&G Italia, voor John Richmond. Photo: courtesy of Toni&Guy Italia

Zo zagen we Melany op de catwalk van John Richmond met haar lange pony vol in zicht (hairstyling door Toni&Guy Italia). Bij Giorgio Armani (niet te verwarren met Emporio) was de bovenlengte gestyled in krullen die zorgden voor een vrolijk, fris kort koppetje.

Bij zo’n uitgesproken kort kapsel als dat van Melany hoort een haarkleur die de coupe ondersteunt. Effen haarkleuren zijn het mooist (en ook de trend). Dat kan zwart zijn, maar ook kastanjebruin, honingblond of platina. Je zou zelfs aan roodtinten kunnen denken maar daar is wel de nodige lef voor nodig.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien wordt dit jouw update volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022.

