Modetrends 2021. Waarom je deze winter een camel jas zou willen

De modetrends voor herfst winter 2021 2022 zetten klassiekers in het zonnetje. Een daarvan is de camel jas. Een absolute must-have! Zo combineer je ‘m.

Modetrends winter 2021 2022. Waarom je deze winter een camel jas zou willen. Foto: ADVERSUS

Het is de grote favoriet onder de winterjassen voor herfst winter 2021 2022: de camel jas. Een klassieker met een eigentijdse twist. Deze winter dragen we ‘m oversized, met een bijbehorende ceintuur in de taille en verder in knuffelzachte maar dan ook echt knuffelzachte materialen. Waarom iedereen er eentje (of meer) zou willen hebben? Omdat ze ontzettend stijlvol en veelzijdig zijn.

Zo combineer je deze winter je camel jas

Voor een up-to-date modelook combineer je de camel jas met een camel outfit. Tonsurton is dé trend, en dat geldt temeer voor camel.

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

Voor een ultieme winter 2021 2022 combineer je je tonsurton camel modelook met allerlei modeaccessoires in dezelfde kleurenschakeringen, zoals (again) camel maar ook kaneel, karamel, honing en beschuit. Think tassen, schoenen (van hooggehakte moccasins tot karamelkleurige Chelsea boots), riemen en ceintuurs en zonnebrillen.

Maar daarmee hebben we nog niet alles gezegd. Een vernieuwende combinatie is bijvoorbeeld: een cameljas over camelkleurige wintershorts met daaronder hoge laarzen. Deze top combinatie komt uit de koker van Fendi.

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Foto: Charlotte Mesman

Een andere altijd-goed-combinatie is de cameljas over een spijkerbroek. Voor herfst winter 2021 2022 kies je een rechte jeans met een hoge taille. Eronder draag je zwarte loafers met witte sokken.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Deze modetrends blijven we zien. Photo: courtesy of Max Mara

Je kunt je camel jas ook een supervrouwelijk twist meegeven door er een bon ton handtas bij te halen en een chic zijden sjaaltje met klassieke print om je hoofd te knopen.

Bekijk de foto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw winterlook 2021.

