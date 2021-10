Kapseltrends winter 2021. Pony en bril. Kan dat? (Ja!)

Wil jij een pony volgens de allernieuwste kapseltrends voor winter 2021 2022 laten knippen maar aarzel je omdat je een bril (op sterkte) draagt? Dan hebben we goed nieuws voor je. Een bril plus pony kan. Heel goed zelfs!

Kapseltrends winter 2021 2022. Pony en bril. Kan dat? (Ja!)

Draag jij een bril en wil je dolgraag een pony volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022? We begrijpen je aarzeling. Het risico van de combinatie bril op sterkte en pony is dat het te druk in je gezicht staat. Maar dat betekent nog niet dat jij je niet aan een hippe 2021-pony mag wagen!

Als je te maken krijgt met bril plus pony dan is het uitgangspunt: kies EERST het brillenmontuur dat het best bij jouw gezichtsvorm past en ga er daarna het meest geschikte kapsel bij zoeken dat alles in proportie houdt en voor harmonie in je gezicht zorgt.

De hoofdregel is dus: eerst de bril, dan het kapsel (met of zonder pony).

Kapseltrends 2021. Kapsel en brillen. Ponykapsel en bril op sterkte. Foto: Mauro Pilotto

De meest veilige oplossing voor de combinatie bril – pony is: een vrij simpel montuur in combinatie met een vrij korte, speelse pony, ofwel met een pony die lichtjes openvalt. Een andere type pony waarmee je altijd op safe gaat, is de zijwaarts gedragen pony.

De gemakkelijkste haarlengte in geval van een bril is een kort kapsel met – als je een pony wilt – een korte, in laagjes geknipte pony. Met lange haarlengtes komt het op de bravoure van je kapper aan. Die zal de verschillende elementen in je gezicht goed moeten balanceren.

Geen bril op sterkte, maar wel een goed voorbeeld hoe pony en (grote) bril kunnen samengaan!

Wil je graag een zware, volle, rechte en vrij lange pony, houd er dan rekening mee dat je daarmee een heel karakteristieke look creëert. Vind je het leuk om je te profileren en heb je een heel eigen stijl, dan kan dit een schitterende look zijn waarmee je jezelf echt als type kunt neerzetten.

Nog een laatste advies: stem de lengte van je pony af op je montuur. Je bangs mogen het montuur raken maar er niet over vallen (dat staat een beetje raar). Je zou je kapper kunnen vragen om de pony lichtjes gelaagd te knippen waardoor deze minder dik is en op je voorhoofd valt in plaats van op de rand van je montuur.

Bekijk de kapselfoto’s met bril op deze pagina maar eens. Dit zijn stuk voor stuk heel uitgesproken looks (zo is het nu eenmaal in de modewereld) maar je kunt er ook best meer bescheiden looks mee creëren (zie onze kapseltips hierboven). Verder is het natuurlijk van belang – we zeiden het al – dat je kapper met je meedenkt.

