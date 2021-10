Modetrends winter 2021. Dit draag je deze winter onder je rok (een broek!). 9x Stijtips

Het is dé stijlvraag in de winter: wat draag je onder een rok? Volgens de modetrends voor winter 2021 zijn er legio mogelijkheden. Van de geijkte pantykousen tot… broeken!

Modetrends winter 2021. Dit draag je deze winter onder je rok. 9x Stijtips. Photos courtesy of Sunnei, Sportmax, Prada

Draag jij in de winter dag in dag uit een broek? Gelijk heb je! Het is de gemakkelijkste manier om je tegen de kou te kleden. Maar heb je deze winter zin in een rok, weet dan dat die zich dit seizoen ook gemakkelijk laten combineren. Volgens de modetrends voor winter 2021 2022 mogen we er van alles onder dragen.

Dit draag je volgens de modetrends voor deze winter onder een rok

#1 Blote benen (plus schoenen met stoere sokken)

Blote benen in de winter zijn nog altijd super geliefd in de modewereld. Deze winter combineren we blote benen met schoenen (loafers, maar ook boots en zelfs sandaaltjes) met SOKKEN. Mannelijke sokken of stoere, gebreide sokken zijn de favoriet.

#2 Broeken met splitjes

Modetrends winter 2021. Dit draag je deze winter onder je rok. 9x Stijtips. Photos courtesy of Sportmax

Toptrend en nieuwkomer: slank afkledende broeken onder een rok of jurk! Droegen we vorig jaar onze blazer als jurkje met daaronder blote benen, deze winter doen we het even helemaal anders en dragen we zelfs broeken onder jurken en rokken. Ga voor slank afkledende broeken in niet al te dikke materialen en met een taille zonder poespas.

Hot: broeken met splitjes aan de zijkanten onder rokken of jurken. Met een puntig pumpje eronder is je look helemaal af.

Streetstyle mode winter 2021 2022. Influencers bij de modeshow van Alberta Ferretti. Op deze foto Leonie Hanne. Ph. Charlotte Mesman

#3 Leggings (met of zonder fantasie)

Modetrends winter 2021. Dit draag je deze winter onder je rok. 9x Stijtips. Photos courtesy of Sportmax

In het verlengde van de ‘broeken-onder-rokken’-trend liggen de leggings die we deze winter onder rokken gaan dragen. Combineer je rok met een legging voor een fashion-forward look. Volgens Prada mogen we ons zelfs aan leggings met kleurrijke motiefjes onder klassieke mantelpakjes wagen.

#4 (Nep)leren leggings

Leren leggings voor een stoere look. Een andere manier om je rokken te updaten, is ze combineren met een (nep)leren legging. Supercool!

#5 Skibroeken

Net zo trendy ben je met een skibroek (je kent ze nog wel: die leggings met die elastieken banden onder je voeten) onder een rok, of die nu lang, midi of kort is.

#6 Ragfijne pantykousen

Voor de liefhebbers van pantykousen: ragfijne zwarte jaren ’80 panty’s zijn terug (kent je het woord dernier nog?). Deze klassieker doet het onder elke rok goed. Voor een meer up-to-date look zie de overige punten.

#7 Pantykousen met logo

Pantykousen met logo! Met de comeback van de jaren ’90/’00 (de zogenaamde Y2K fashion trends) komen ook de logo’s weer terug. Ze sieren zelfs de panty’s (ook in lichte kleuren), zoals bij Fendi.

#8 Hoge laarzen

Blote benen los je natuurlijk ook fantastisch op met hoge laarzen! Voor de waaghalzen onder jullie is er de combi minirok plus lieslaarzen, maar het mag natuurlijk wat minder heftig. Een kuitlange rok met hoge laarzen is bijvoorbeeld heel stijlvol en tegelijkertijd winterproof.

#9 Kant en klare tricot setjes

Je hebt ze vast al zien hangen, die tricot setjes van lange jurken/hessen met daaronder wollen leggings/broeken. Het zijn heerlijke chill-pakjes voor de donkere winterdagen.

Experimenteer met de verschillende combinaties die de nieuwe wintermode ons biedt. Het is zo fijn jezelf af en toe in een andere mode look te zien!

