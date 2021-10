Kastanjes in de oven. Herfstige snack die tot de verbeelding spreekt

Het recept hieronder kreeg ik van een goede vriendin uit Italië. Het is niet veel anders dan onze recepten, maar het spreekt tot mijn verbeelding. Het doet me denken aan Italië in de herfst, aan het gouden zonlicht, aan de zoektochten naar paddenstoelen en kastanjes door oranjerode bossen en bergen, aan de donkere schaduwen in de bergdalen en de vlammen in de openhaard als de avond valt. Dat doen deze kastanjes uit de oven met je. Je keuken vult zich met de natuur in de herfst en met herfstige dromen.

Kastanjes in de oven

Mijn vriendin heeft er andere beelden bij. Zij denkt bij dit recept aan de Italiaanse steden waar je in dit seizoen op elke straathoek wel een karretje ziet waar een straatventer met zwart geblakerde handen kastanjes staat te poffen, het karretje gehuld in dikke rookwolken en heerlijke najaarsgeuren. Thuis, zo vertelde ze me, had ze wel eens kastanjes op de houtkachel gelegd om daar na uren stoven vaak alleen wat oneetbare verkoolde hoopjes aan te treffen. Totdat ze eens probeerde om de kastanjes in de oven klaar te maken. Het is heel gemakkelijk verzekerde ze me. Ze bakken snel gaar en smaken overheerlijk.

Kastanjes in de oven

Ingrediënten

1 kg tamme kastanjes*

water

Tamme kastanjes (Castanea sativa) zitten – in tegenstelling tot wilde kastanjes (Aesculus hippocastanum) die je niet kunt eten – vaak met z’n tweetjes (soms zelfs met z’n drieën) in een bolster en hebben een platte zijkant terwijl wilde kastanjes een bolster voor zichzelf hebben en rond zijn. Koop tamme kastanjes in de winkel om op zeker te gaan.

Bereiding

Snijd de schil van de kastanjes met een scherp mes in (maak een kruisje op de platte kant) en laat ze twee uur in water weken. Hierdoor kun je straks de schil gemakkelijk verwijderen.

Verhit de oven op 180 graden en leg de kastanjes op een ovenplaat met bakpapier.

Bak de kastanjes in ongeveer 20 tot 25 minuten gaar. De baktijd zal afhankelijk zijn van de grootte van de kastanjes.

Als de kastanjes gaar zijn haal je ze uit de oven en bedek je ze met een theedoek. Laat ze nog 10 minuten rusten. Dan zijn ze klaar om te eten, nog warm van de oven.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE