Make-up trends. Is jouw make-up look voor deze winter up-to-date? Een checklist

Make-up trends herfst winter 2021 2022. De comeback van blush. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

De make-up trends voor herfst winter 2021 2022 staan in het teken van de jaren ’90. MAC Senior Artist Hannah Bennett liet zich tijdens de afgelopen Amsterdam Fashion Week volop door de trends uit het tijdperk van de Paris Hiltons, Britney Spears, Sarah Jessica Parkers en Jennifer Anistons (uit ‘Friends’) inspireren.

De Britse MAC visagist ging aan de slag met transparante gloss voor (volle!) lippen maar ook voor een mooie glans op de jukbeenderen en oogleden, en haalde haar bruine lippotloden en lippenstiften weer tevoorschijn. Voor één modeshow koos ze zelfs voor dunne nineties wenkbrauwen en bleached brows. Maar er is nog een make-up trend van toen waar we weer mee aan de slag gaan, en die trend kan iedereen hebben: blush!

De comeback van blush voor winter 2021 2022

‘Blush komt deze winter helemaal terug,’ vertelt Hannah Bennett ons. ‘Eigenlijk is het meer een blush look. De afgelopen jaren zijn we tijdens de Fashion Weeks steeds met ‘contouring’ bezig geweest maar dit seizoen gaan we voor het eerst weer aan de slag met blush, zelfs in de make-up no make-up looks zoals bij de modeshow van Natan.’

‘Het is een blush die je eigenlijk niet ziet omdat het heel natuurlijk oogt. Het idee bij de show van Natan was dat het eruit moet zien alsof de meisjes een beetje bloosden. Om de juiste kleur blush voor elk meisje te vinden, stemden we de kleur daarvan af op de kleur van hun lippen. We keken dus naar de natuurlijke lippen van de meisjes en zochten daar een powder cream blush (MAC Glow Play Blush) in ongeveer dezelfde kleur bij.’

Backstage truc: om de natuurlijke blush kleur te vinden die bij jou past, kijk je naar de kleur van je lippen en kies je een blush in dezelfde toonaard.

‘Niet alleen de kleur van je blush is belangrijk om een up-to-date look te creëren maar ook de textuur. Voor een natuurlijke blos zijn powder creams – een hybride van poeder en crème – ideaal. Je mag de blush ook in een wat intensere kleur (zoals ik dat bij de modeshow van Reconstruct Collective deed) kiezen maar dan nog is het heel eigentijds om wel voor een transparante textuur te gaan, alleen om de jukbeenderen een beetje op te lichten.’

‘Wat we ook gaan zien, is dat we de blush iets hoger gaan plaatsen, op de top van de jukbeenderen. Dat geeft ook een heel modern effect. Al met al is het na al die jaren van contouring heel verfrissend om weer eens wat kleur op de wangen te zien.’

Make-up check list voor winter 2021

Voor een up-to-date make-up look volgens de allernieuwste trends voor herfst winter 2021 2022 heb je maar een paar key producten nodig:

1. transparante gloss (voor je lippen maar ook voor je jukbeenderen en oogleden)

2. een bruin(achtig)e lippenstift;

3. een lippotlood dat net iets donkerder is dan je lippenstift (n.b. punt 1 tot en met 3 combineer je met elkaar);

4. een natuurlijke blush in een transparante poeder/crème textuur;

5. (optional) een pincet voor dunne wenkbrauwen, maar ‘volle wenkbrauwen zijn nog steeds supermooi en cool’ aldus Hannah Bennett;

6. en voor je huid kun je kiezen: transparante poeder voor een matte & grungy skin look of lightweight foundation/concealers voor een high fashion huidje (klik hier).

Met dank aan Hannah Bennett, MAC Senior Artist. Dank ook aan Gaby Zonnevijle van UPR Agency.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE