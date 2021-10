Make-up trends winter 2021. Matte grungy huid of high fashion skin? Kies jij maar!

Hannah Bennett van MAC over de make-up trends voor winter 2021 2022. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

De trends voor winter 2021 2022 maken een verrassende ommezwaai. ‘Tijdens de Amsterdam Fashion Week zagen we in de make-up waanzinnig veel nineties invloeden,’ vertelde Senior Artist MAC Hannah Bennett ons kort na het einde van de modeweek waar zij als chef-de-cabine de make-up look voor maar liefst zeven modeshows ontwierp. ‘Opeens zitten we volop in de jaren nineties.’

Hannah Bennett van MAC over de make-up trends voor winter 2021 2022. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

Zoals altijd is het een ‘back to the future‘ verhaal. We gaan het allemaal niet hupsakee overnemen maar het overgieten met een moderne sausje. Hannah Bennett legt uit hoe je je eigen make-up look die moderne kwinkslag kunt meegeven. Ze vertelde ons in een eerder interview al over de comeback van lippotlood, bruine lippenstift, transparante gloss en – houd je vast – dunne wenkbrauwen (!). Vandaag vertelt ze ons wat Y2K (lees: de invloed van de trends uit eind jaren ’90, begin ’00) voor het opmaken van onze huid betekent.

Je huid volgens de make-up trends voor herfst winter 2021 2022

‘Eén van de vier macro make-up trends die MAC Cosmetics voor herfst winter 2021 2022 in kaart heeft gebracht, is ‘Vitality‘. In deze macrotrend staat de huid centraal. Met deze trend kun je volgens mij twee kanten op.’

Hannah Bennett van MAC over de make-up trends voor winter 2021 2022. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

Aan de ene kant gaan we voor supermatte, grungy TikTok huidjes, aan de andere kant voor zacht glanzende high fashion skin make-up – Hannah Bennett, MAC

‘Aan de ene kant heb je de supermatte, bijna grungy huid die is geïnspireerd door de jaren ’90. Dit is momenteel een soort van Gen Z / TikTok no make-up trend die vooral onder de tieners populair is. Aan de andere kant zien we een meer high fashion skin die superglossy is met maar heel weinig dekking, maar wel met geaccentueerde highlights waarvoor we crèmeachtige texturen gebruiken.’

‘Voor een matte huid ga je poederen, voor een high fashion skin gebruik je een glansproduct zoals Shine Mixing Medium van MAC. Dit is kort door de bocht gezegd een potje glans. Je brengt het spulletje met je vingers op je huid aan voor een natuurlijke gloed.’

‘Voor de high fashion skin gebruiken we in tegenstelling tot de afgelopen jaren – en dat is de nieuwigheid – nu eens géén glitter of lichtreflecterende pigmenten. Het gaat hier echt om een soort wet looking shine, een goed gehydrateerde, natuurlijk glanzende huid.’

‘We hebben deze winter volgens de make-up trend dus de keuze uit twee extremen: een uiterst fris en glanzend huidje waar geen vleugje poeder aan te pas komt én een heel simpele make-up no make-up look met een supermatte huid.’

Hannah’s make-up trucs & tricks voor een geraffineerde high fashion huid

‘Tijdens de Amsterdam Fashion Week gingen wij backstage vooral voor de high fashion skin. Dat betekende heel weinig dekking, dus heel weinig foundation. Voor twee modeshows gebruikten we zelfs helemaal geen foundation maar alleen concealer waar nodig, en dan vaak in twee of drie verschillende tinten. Op die manier creëer je een heel echte, realistische huid, in plaats van een basis in één enkele kleur. We wilden niet dat de make-up eruit zag als een masker.’

Hannah Bennett van MAC over de make-up trends voor winter 2021 2022. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

‘Wil je met deze look experimenteren, corrigeer je huid dan alleen waar nodig met bijvoorbeeld een concealer voor je ogen, een concealer voor eventuele vlekjes of pukkeltjes en een concealer voor rond je mond. Daarbij kies je de concealer steeds in een tint die dichtbij je eigen huidskleur ligt zodat het er heel natuurlijk uitziet. Daarna ga je je huid textuur en glans meegeven met een product als Shine Mixing Medium, dus zonder glitter of lichtreflecterende pigmenten. Op deze manier krijgt je huid die nieuwe high fashion allure.’

Met dank aan Hannah Bennett, MAC Senior Artist. Dank ook aan Gaby Zonnevijle van UPR Agency.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE