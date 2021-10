Haarkleurtrends winter 2021. Ken jij deze brunette haarkleur al? (Superchic)

Haarkleurtrends winter 2021. Ken jij deze brunette haarkleur al? Op deze foto: Karina Nigay. Ph. Charlotte Mesman

Cacao, hazelnoot, chocolade. Het zijn de nieuwe brunette haarkleuren voor winter 2021 2022. Deze kleuren zijn compact en zacht. In plaats van intens en hoogglans, zijn ze soft en bijna mat. Ze zijn ultrachic en geven rust in je gezicht.

Een superchic voorbeeld van de nieuwe haarkleuren zagen we in levende lijve bij de modeshow van Fendi in Milaan waar influencer Karina Nigay zich presenteerde met een halflange haarcoupeje in zo’n effen brunette haarkleur. Natuurlijk zetten we direct de camera erop.

De nieuwe brunette haarkleuren voor winter 2021 2022 hebben een zachte, bijna pastelroze ondertoon.

Zoals je op de kapselfoto’s kunt zien, heeft deze brunette haarkleur een heel zachte, bijna pastelroze ondertoon. Je kunt deze klus aan de kapper overlaten maar je kunt er ook een kleurshampoo of kleurmasker op loslaten om je haar zo’n softe herfstmood mee te geven.

Vooral als je wat lichter van haarkleur bent, zal deze brunette kleur goed pakken. Ben je donkerder dan deze haarkleur, dan ga je het niet redden met alleen een verzorgend haarproduct met pigmenten en doe je er goed aan om de kapper in te schakelen.

Haarstyling tip: steil haar met haarspeld

Welke haarkleur je ook hebt, iedereen kan Karina’s haarstijl – die net zo schattig is als haar haarkleur – kopiëren. Was je haar, pamper het met verzorgende haarproducten, föhn het supersteil (of zet de steiltang erop), maak een lage zijscheiding, breng de volle kant losjes over je voorhoofd naar de andere kant van je hoofd en zet het haar vast met een mooie speld. Superchic en eenvoudig.

Een bruine lippenstift in nineties stijl erbij en jij bent up-to-date!

