Modetrends winter 2021 2022. Het is weer truien weer. Zo draag je knitwear deze winter

Oversized knuffeltrui of crop truitje? Mouwloos of met ballonmouwen? Effen of met jacquard motieven? De truien trends voor winter 2021 zijn overweldigend. Check onze stijltips.

Modetrends winter 2021 2022. Zo draag je knitwear deze winter. 7x Stijltips. Photo: courtesy of Max Mara

Het is truienweer. Jammer! Of misschien ook niet, want de truien voor herfst winter 2021 2022 zijn chill. Eigenlijk zijn ze nog mooier dan vorig jaar. Enne, dat zegt wat, want toen zagen we al een explosie van tricot met als koploper Dolce & Gabbana die zo ongeveer alles wat los en vast zit in gebreide versie de catwalk opstuurde.

Modetrends winter 2021 2022. Zo draag je knitwear deze winter. 7x Stijltips. Photo: courtesy of Antonio Marras

Domineerde vorig jaar vooral effen knitwear en gingen we voor vrij tijdloze ontwerpen, dit jaar gaat er een nieuw sausje overeen. De tricot trends voor herfst winter 2021 2022 omvatten werkelijk alle volumes en technieken die je kunt bedenken.

Modetrends winter 2021 2022. Zo draag je knitwear deze winter. 7x Stijltips. Photo: courtesy of Arthur Arbesser

De tricot trends voor het nieuwe seizoen lopen uiteen van kleine croptruitjes tot lange oversized knuffeltruien, van ribtruien tot vlechtsteken, van streeptruien tot jacquard motieven, met ballonmouwen of mouwloos (tricot gilets), van wolmixen met alpaca en kasjmier tot gerecycled polyester, en nog met of zonder col of opstaande kraag.

Maar hoe ga je die tricot truien dragen? 7x Stijltips

Oversized truien draag je – als het weer het toelaat – als jurkje met blote benen en stoere boots.

Oversized truien draag je ook over jurken (van mini tot maxi).

Modetrends winter 2021 2022. Zo draag je knitwear deze winter. 7x Stijltips. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Crop truitjes combineer je bij voorkeur met een broek of rok met hoge taille zodat het stukje bloot middenrif zo klein mogelijk is (het is tenslotte winter).

Modetrends 2021 2022. Crop tops dragen we ook in de herfst en winter! Ken jij deze stijltruc? Photo courtesy of Fendi

Supercool: de double tricot look ofwel knitwear-met-knitwear . In bijna alle modecollecties zien je wel setjes hangen. Tricot truien en topjes combineer je met tricot broeken, rokken of zelfs shorts in dezelfde tricot stijl.

ofwel . In bijna alle modecollecties zien je wel setjes hangen. Tricot truien en topjes combineer je met tricot broeken, rokken of zelfs shorts in dezelfde tricot stijl. Mouwloze truitjes (gilets) zijn cool met blote armen maar als het kouder wordt draag je ze onder een (oversized) jasje of over een blouse of strakker truitje of misschien wel over een jurk met lange mouwen.

Modetrends winter 2021 2022. Zo draag je knitwear deze winter. 7x Stijltips. Photo: courtesy of Etro

In je taille of erover? Het mag allebei! Het zal van je outfit afhangen. Zoals altijd draait het om proporties. Let wel op dat IN je taille ‘bulky’ kan overkomen. Soms kun je dan beter direct voor een kort truitje kiezen.

Top combinatie: tricot met pailletten of kant!

Modetrends winter 2021 2022. Zo draag je knitwear deze winter. 7x Stijltips. Photo: courtesy of Dsquared2

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en stel voor jezelf coole, vernieuwende tricot winterlookjes samen, ook met de dingen die je al in de kast hebt.

