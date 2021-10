Brainstormen met Floor Kleyne. Grijze uitgroei? Ik geloof heilig in babylights

Over grijs haar, uitgroei en haarverven. Foto: Charlotte Mesman

Brainstormen met Floor Kleyne, celeb hair stylist en hair obsessed, is het allerleukste wat er is! Ze heeft supergoede en vooral ook praktische ideeën over alles wat met kapsels en haarkleuren te maken heeft.

Elke brainstormsessie met Floor levert handige tips & tricks op waar ook wij hier op de redactie maar al te graag mee aan de slag gaan. Zo zijn wij – dankzij Floor – momenteel helemaal verslingerd aan kleurmaskers, maskers met pigmenten, die je haar verzorgen maar ze ook een tijdelijk kleurtje meegeven (onze favo is cacao, een geweldige kleur voor de herfst).

Vandaag praten we met Floor over iets dat momenteel helemaal hot is: grijs haar. Steeds meer vrouwen omarmen hun natuurlijke grijze haar, of willen daarnaar overstappen (zelf wij niet grijs is, gaat tegenwoordig voor zilverkleurige manen). Onze vraag aan Floor: ‘Hoe overbruggen we de periode van geverfd naar natuurlijk grijs? Heb jij daar ideeën over?‘

Ik geloof altijd heilig in babylights – Floor Kleyne

‘Jazaker! Ik geloof altijd heilig in babylights, dat zijn highlights maar dan véél dunner. De oplossing om de periode van compact geverfd haar naar je eigen natuurlijke, grijze haarkleur te overbruggen, is om alvast in je haar highlights of lowlights in een grijskleur laat zetten.’

‘Of je voor highlights of lowlights gaat, hangt ervan af of je een heel lichte kleur grijs bent geworden of donker, en in welke kleur je je haar verfde. Met zulke grijskleurige baby highlights of lowlights krijg je een soort mêlee, een soort gemêleerd effect waardoor de uitgroei eigenlijk doorloopt in de kleur die je door de punten heenzet, waardoor die uitgroei er ineens ook mag zijn.’

‘Wat misschien ook wel goed is om te weten is dat steeds meer verfmerken kiezen voor haarverf die niet meer compact is, dus waarbij niet het hele haar dezelfde kleur heeft. Het effect is dus wat transparanter waardoor iets van het grijs erdoor heen schemert en je in de loop van de tijd steeds transparanter kunt gaan. Je haar kan dan ondertussen wat meer uitgroeien en dan heb je niet meer dat hele harde kleureffect.’

‘Ik denk wel dat zo’n transparante haarkleur, net zoals baby highlights, wel meer een job voor de kapper is. Grijs haar kan namelijk heel makkelijk groen worden als je te donker gaat, en je wilt ook niet dat het te fel wordt. Rode haarkleuren zijn bijvoorbeeld op grijs haar meteen ook héél erg rood. Haarkleuren pakken anders op grijs haar.‘

Floors haartip: laat je haar één keertje heel goed mini-highlighten – Floor Kleyne

‘Vind je het allemaal te high maintenance of te vermoeiend om elke keer weer naar de kapper te moeten, dan kun je dit doen: je laat je haar één keertje heel goed mini-highlighten, baby highlighten, en vervolgens houd je het zelf een beetje bij met bijvoorbeeld een gepigmenteerd masker. Dat doe ik bij mijn moeder ook.’

‘Mijn moeder is héél wit maar ze wil toch nog wel een beetje kleur erin hebben, dus daarom zet ik er af en toe even heel dun lowlights doorheen. Ze krijgt dan geen uitgroei effect en houdt zelf de kleur bij met een beetje een zandkleurig haarmaskertje. Dan heeft ze een soort transparant kleurgloedje om haar haar dat niet echt uitgroeit en wat zij gewoon net zo gemakkelijk tijdens het douchen kan bijhouden.’

Brainstormen met Floor Kleyne. Op deze foto: Floor Kleyne

Een andere handige tip die Floor Kleyne al in een eerdere ‘Brainstormen met Floor‘ met ons deelde:

‘Bij mijn pony heb ik een pluk die helemaal grijs wordt, en toen dacht ik: ‘Dan maak ik daar één grote highlight van, één hoogblonde pluk in mijn natuurlijke donkerblonde haar. Dat is supermakkelijk om bij te houden. Het is toch een soort eyecatcher, zoiets van ‘Van ver af heb je gewoon natuurlijk haar en van dichtbij denk je, hé wat leuk!’ Het is dus een beetje meer Floor dan gewoon your average hair.’

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE