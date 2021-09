Brainstormen met Floor Kleyne. Tegen grijs haar hoef je niet te vechten. Hippe haarkleurtips voor alle leeftijden

Haarkleurtrends en tips 2021. Tegen grijs haar hoef je niet te vechten. Hippe haarkleurtips voor alle leeftijden

Tegen grijs haar hoef je niet te vechten – Floor Kleyne

‘Wat er misschien ook wel uit [het Pantone kleurreport] te halen valt als je een beetje grijs wordt, is dat die grijze haren ook wel heel leuk zou kunnen zijn. Dat je daar niet tegen hoeft te vechten, maar dat je dat ook zou kunnen gebruiken.’

Vandaag gaan we weer even lekker brainstormen met Floor Kleyne, jullie inmiddels bekend (voor wie het nog niet weet: Floor Kleyne is celeb kapper, hair obsessed en cool). In een eerdere ‘brainstorm-sessie’ kletste Floor ons bij over de haarkleurtrends voor herfst winter 2021 (waaronder ‘net-niet-kuikentje’ ). Als je alleen al naar topkleuren voor 2021 van de Amerikaanse kleurspecialist Pantone kijkt, dan kom je al op zoveel nieuwe haarkleurideeën, vertelde ze ons. Laat nu een van die topkleuren GRIJS zijn!

‘Bij mijn pony heb ik een pluk die helemaal grijs wordt, en toen dacht ik: ‘Dan maak ik daar één grote highlight van, één hoogblonde pluk in mijn natuurlijke donkerblonde haar. Dat is supermakkelijk om bij te houden. Het is toch een soort eyecatcher, zoiets van ‘Van ver af heb je gewoon natuurlijk haar en van dichtbij denk je, hé wat leuk!’ Het is dus een beetje meer Floor dan gewoon your average hair.’

‘Dit is iets toegankelijks om te doen, echt ook leuk voor kappers, want het kost niet veel tijd en als klant is het leuk om dit eens te proberen want het is niet zo dat je meteen heel iemand anders bent. Als die pluk eenmaal licht is, dan kun je natuurlijk heel makkelijk daarmee spelen met gekleurde conditioners of gekleurde shampoo. Je kunt bijvoorbeeld een beetje meer peachy gaan.’

Mijn kinderen hebben alle kleuren-van-de-regenboog-haar en dan vragen mensen: ‘Is dat niet slecht voor hun haar?’ – Floor Kleyne

‘Gekleurde shampoos zijn nu ook echt wel helemaal hot. Ik vind dat fantastisch. Mijn kinderen hebben alle kleuren-van-de-regenboog-haar en dan vragen mensen: ‘Is dat niet slecht voor hun haar?’ Nee, dat is het niet. Het is gewoon een shampoo, een conditioner of een masker met pigmenten. Je doet niet meer dan je haar verzorgen maar dan met een beetje celebration, een beetje blijheid, erbij.’

Vraag van ons die vast op ieders lippen brandt: tips, please?!

‘Een hele goede vind ik Maria Nila. Dat is een Scandinavisch merk. Daar ben ik een paar jaar geleden op gestuit door die gepigmenteerde haarmaskers. Ze hebben een heel volledige lijn maar ik ben vooral fan van die maskers. Dat zijn vegan haarmaskers, superverzorgend. Ook als die kleur er niet in zou zitten, zou ik ‘m al heel chill vinden maar ze zijn ook nog eens best wel heel pittig gepigmenteerd. Je hebt bijvoorbeeld een kleur die heet ‘Pink Pop’ maar ook ‘Sand’. Elk seizoen komen ze weer met een nieuwe collectie. Daar kun je mee spelen.’

Kleurshampoos en kleurmaskers is niet meer dan je haar verzorgen maar dan met een beetje celebration, een beetje blijheid, erbij – Floor Kleyne

‘Als je denkt dat je jezelf met bijvoorbeeld ‘Pink Pop’ teveel suikerspin voelt, dan kun je natuurlijk ook gewoon je everyday conditioner pakken en er een pompje bij doen om de kleur af te zwakken. Ik zie ook in de salons dat het helemaal een ding is geworden. Superleuk, voor kapper en klant, want ook als je alleen komt knippen maar niet kleuren, dan kun je toch bij het wassen even gezellig je opgelichte blonde kleur een beetje sand vibes meegeven bijvoorbeeld. Met zo’n kleurshampoo of kleurmasker is het een five minute job.’

‘Je kunt kleurshampoos ook op gekleurd haar gebruiken. Het enige dat je niet kunt doen, is je haar lichter maken, dus als je haar bruin is, want dan word je gewoon nooit poederroze. Maar dat lukt ook vaak met haarverf niet, dus wat dat betreft doen kleurshampoos of kleurmaskers daar niet veel voor onder. Ook camoufleert het grijze haren niet helemaal, maar grijs haar vormt wel een fantastische basis voor deze kleurpigmenten. De kleuren pakken daarop juist sneller. Je kunt er juist dan enorm leuk mee spelen!

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE