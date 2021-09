Brainstormen met Floor Kleyne. Over de haarkleurtrends 2021 en net-niet-kuikentje

Brainstorm mee met Floor Kleyne over de haarkleurtrends voor herfst winter 2021. Durf jij het aan om koele met warme haartinten te combineren? Wordt het net-niet-kuikentje of kappersrood?

Brainstormen met Floor Kleyne. Over de haarkleurtrends 2021 en net-niet-kuikentjesgeel. Op deze foto: Floor Kleyne

Haar als een verlengstuk van jezelf, dat is de haarfilosofie van Floor Kleyne, celeb kapper en hair obsessed. In deel 1 van ‘Brainstormen met Floor‘ vertelde Floor ons over de tweedeling die ze in de haartrends (‘Bestaan die eigenlijk nog wel?’ voegt ze er direct aan toe) voor herfst winter 2021 2022 tegenkomt. ‘Er zijn mensen die na alle malaise van het afgelopen jaar op zoek zijn naar hun eigen ik, hun kern, maar er zijn er ook die juist als reactie daarop alle remmen losgooien en kiezen voor een zekere uitgelatenheid.‘ Die tweedeling ziet Floor ook terug in de haarkleurtrends voor herfst winter 2021 2022. We pakken de draad op waar we gebleven waren.

‘Er zijn dus mensen die hun eigen persoonlijkheid onderstrepen maar er zijn er ook die een zekere uitgelatenheid in hun haar stoppen. Als er een statement wordt gemaakt dan wordt er niet geschuwd om het helemaal volledig aan te pakken. Ik zag dit tweeledige beeld – dat is heel grappig – bijvoorbeeld ook als je naar Pantone [Amerikaanse kleurspecialist, noot van de redactie] kijkt.’

Pantone kleuren van het jaar 2021: Ultimate Gray en Illuminating

Brainstormen met Floor Kleyne. Over de haarkleurtrends 2021 en net-niet-kuikentjesgeel. Foto: Charlotte Mesman

‘Kleuren van dit jaar zijn Ultimate Gray, dat klassieke – ik weet niet of ik het zo mag noemen – muisgrijs. Dat is echt zo’n muted kleur die rust uitstraalt, altijd goed, super tijdloos. Daarnaast heb je Illuminating, die hele bright yellow. Want anders dan andere jaren, hebben we dit jaar twéé topkleuren. Dat geeft ook zo precies de tijdsgeest van nu weer. Want niet alleen zeg je daarmee dat je een tweedeling hebt – aan de ene kant dat veilige, muted, klassiek; aan de andere kant juist dat heel uitgesprokene – maar ook kan je die lijn doortrekken naar de haarkleuren.’

Brainstormen met Floor Kleyne. Over de haarkleurtrends 2021 en net-niet-kuikentjesgeel. Foto: Charlotte Mesman

”Waarom zou je het niet eens heel letterlijk nemen?‘ denk ik dan bij mezelf. ‘Waarom zou ik bijvoorbeeld niet gewoon een gedeelte van mijn haar geel maken en een ander deel natuurlijk laten of zo’n muted kleur geven?” Bij jonge mensen zie je dat eigenlijk al wel een beetje. Denk aan dipdye technieken, gekleurde onderste punten. Of bijvoorbeeld ook het haar van Bella Hadid van een tijdje geleden; ik zag toen dat ze de voorste haarplukken bright koperrood had gemaakt, helemaal nineties inspired.’

Haartip van Floor: je kunt koele en warme haarkleuren met elkaar combineren

‘Maar wat kun je hier voor tijdloos uithalen? Dat is volgens mij dat je heel tof koele en warme kleuren met elkaar kunt combineren, dus dat het niet meer zozeer òf òf is. Je kunt ook zeggen: ik maak iets tijdloos waar toch iets unieks in zit. Ik heb bijvoorbeeld laatst bij een bekende TV-presentatrice een beetje geel in haar blonde haarkleur gestopt. Ze komt op TV heel klassiek over maar als je haar meemaakt, dan ontdek je dat zij eigenlijk megagrappig is, heel ad rem en een beetje wild op een megaleuke manier. Als de TV- lampen op haar haar schijnen zal het voor het niet-professionele oog nog steeds gewoon-blond haar zijn, maar ik weet dat ik bij het recept een beetje geel heb gedaan. Dat is dat stukje uitbundigheid in haar karakter.’

Net-niet-kuikentjeskleur. Cool!

Brainstormen met Floor Kleyne. Over de haarkleurtrends 2021 en net-niet-kuikentjesgeel. Foto: Charlotte Mesman

‘Daar heb je dus die tweedeling weer. Want wat ik hier eigenlijk doe, is een gedeelte heel licht highlighten, dus koelblond, en dat dan combineren met een andere kleur die een beetje boterblond, dus warm, is. Dan wordt-ie een beetje buttery, lichtgelig, net-niet-kuikentje, maar dan meer vanilla-achtig. Ik vind dat fantastisch want dan heb je iets wat tijdloos is, terug naar de essentie, maar er zit ook een beetje uitgelatenheid in.’

‘Als je niet aan een ‘haircode’ gebonden bent – stel je bent een leuke student met van dat hele lange haar – dan zou ik zeggen: ‘Waarom niet nog een stapje verder zodat je er nog steeds uitziet als je vriendinnen en zoals jezelf, zoals je jezelf kent, maar er zit ook net even iets spannends in.”

Vrolijkheid in je haar

‘Ik vind geel zo’n mooi voorbeeld want als je naar de kleurpsychologie kijkt dan zeggen ze dat geel een heel positieve kleur is; daar word je vrolijk van. Je mag dus best een klein beetje vrolijkheid in je haar stoppen.’

Blond haar hoeft niet per se koel te zijn

‘Wat ik ook leuk vind, is dat we eindelijk een beetje afstappen van het idee dat blond haar koel moet zijn. Op een gegeven moment ging iedereen naar dat hele assige, en toen dacht ik: ‘Ja, nou ziet alsnog iedereen er hetzelfde uit!‘ Dan is het geen statement meer. Ik vind het dan leuk om juist te zeggen: ‘Durf ook eens een beetje te spelen met warmte in plaats van alleen maar koelte. Het mag ook een heel mooie tussenkleur zijn.”

Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

‘Rood is ook weer zoiets. In de tijd dat ik kapper werd was het heel leuk om te laten zien dat je naar de kapper was geweest. In die tijd had je mahonie, weet je nog? Als je echt stoer was, dan nam je mahonie. Later is dat een beetje de kleur geworden die je echt niet wilde, want het moest er altijd uitzien alsof je niet naar de kapper was geweest. Toen dacht: ‘Ja, maar je kunt er ook uitzien alsof je wèl naar de kapper bent geweest.‘ Dat is misschien juist wel heel leuk. Gewoon een beetje durven, bijvoorbeeld met beetje van die Victoria Koblenko-kleur van vroeger, van dat geverfde rood. Daar zit ook een nog een hele wereld tussen natuurlijk. Je kunt ook zeggen: ‘Ik ga een muted versie daarvan door mijn haar heen highlighten zodat je van veraf een natuurlijke kleur hebt maar van dichtbij al die schakeringen ziet.”

Brainstormen met Floor Kleyne. Over de haarkleurtrends 2021 en net-niet-kuikentjesgeel. Foto: Charlotte Mesman

‘Dus puur alleen als je naar het Pantone kleurreport kijkt, dan kom je al op zoveel ideeën. Je kunt het letterlijk overnemen of er met jezelf even over brainstormen. ‘Wat betekent dit voor mij? En hoe voel ik dit in de huidige tijdsgeest?‘

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE