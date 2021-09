Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Dit mag je niet missen!

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Op deze foto: Floor Kleyne. Photo courtesy of Floor Kleyne

Floor Kleyne is (celeb) hairstylist, hair consultant, hair reporter, hair educator, hair trend watcher, hair obsessed. Je kunt haar zoveel etiketten opplakken als je wilt. Maar eigenlijk is Floor gewoon cool. Supercool! En ze weet werkelijk alles over HAAR. We vroegen haar het hemd van het lijf over de haartrends voor winter 2021 2022 en de nieuwste ontwikkelingen op haargebied.

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Op deze foto: Floor Kleyne. Photo courtesy of Floor Kleyne

Omdat Floor het zo allemaal ontzettend gezellig kan vertellen (luister maar eens naar haar podcast ‘Daar heb je haar weer‘), geven we haar woorden letterlijk weer. Je hoort haar praten! ‘Sorry, hoor, maar ik ben een spraakwaterval,’ zegt ze van zichzelf. ‘Heerlijk, Floor!‘ zeggen wij, ‘Vooral niet stoppen!‘ Dus ga er maar even lekker voor zitten. Met Floor Kleyne is het smullen van de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022.

Laten we alvast verklappen dat Floor in de haartrends voor het nieuwe seizoen een tweedeling ziet. Ga voor jezelf na hoe jij erin staat! Dat maakt een heleboel duidelijk als het op jouw nieuwe haarsnit of haarkleur aankomt.

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021

Alles wat ik doe, komt vanuit de overtuiging dat haar een verlengstuk van je persoonlijkheid is.

‘Alles wat ik doe,’ begint Floor, ‘komt vanuit de overtuiging dat haar een verlengstuk van je persoonlijkheid is. Zo is mijn podcast ‘Daar heb je haar weer’ ook ontstaan. Dat is een uit passie geboren project. Het is echt bizar dat zoveel mensen ernaar luisteren. Het is tenslotte een mega niche. Aan de andere kant ook weer niet, want iedereen heeft haar, bijna iedereen.’

Heel veel mensen pretenderen zich niet druk te maken om hun haar, maar dat was tijdens de lockdowns niet meer vol te houden, die nuchterheid.

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

‘De corona lockdowns hebben heel wat losgemaakt in mensen. Heel veel mensen pretenderen zich niet druk te maken om hun haar, maar dat was tijdens de lockdowns niet meer vol te houden, die nuchterheid. Toen ontdekten ze zoiets als ‘Eigenlijk vind ik het toch wel heel fijn als mijn haar leuk zit’. Maar omdat ik met mijn podcast niet in het hokje van ‘Hoe maak ik nou de leukste paardenstaart?’ terecht wilde komen, nam ik mijn overtuiging dat je haar ook echt een verlengstuk van je persoonlijkheid kan zien, zoals je kleding, als uitgangspunt. In die zin luisteren dan ook weer mensen die niets met haar hebben ernaar.’

Ik denk dat mensen er negen van de tien keer niet eens over nagedacht hebben wat ze willen, omdat mensen vaak kiezen voor iets dat ze al kennen.

‘Als ik indicaties geef aan kappers, dan zeg ik altijd dat ik het zo raar vind dat kappers vragen: ‘Wat wil je met je haar?’ Dat heb ik altijd gevonden en dat vind ik nog steeds, want wij zijn natuurlijk wel een beetje de expert. Dat neemt niet weg dat je niemand kan en wil dicteren. Maar ik denk echt dat het onze taak is, misschien juist nu na Covid, nu iedereen een beetje zoekende is, om te weten wie je in je stoel hebt. Zoiets van ‘Als jij nou dit soort mens bent en dat soort dromen met je haar hebt, je hebt dit soort levensstijl en kenmerken, en je vindt dit soort kleding leuk, dan zou dit soort haar voor jou wel eens te gek kunnen zijn.’

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

‘Ik denk dat mensen er negen van de tien keer niet eens over nagedacht hebben wat ze willen, omdat mensen vaak kiezen voor iets dat ze al kennen. Of ze denken ‘Dàt kan vast bij niet’. Soms heb je ook niet een heel objectief beeld van wat mooi is bij jezelf, of wat kan, en dan is het superleuk om daar als kapper zijnde naar op zoek te gaan, en degene in je stoel daarbij te helpen.’

Wat mij betreft mogen de kappers wat persoonlijker worden.

‘Je haar als een verlengstuk van je persoonlijkheid dus. Maar daarnaast heb ik ook altijd een liefde voor trends gehad. Het heeft ook allemaal met elkaar te maken, omdat trends natuurlijk niet visueel ontstaan. Je krijgt uiteindelijk wél zien hoe het eruit ziet, maar het komt allemaal vanuit een gevoel, een behoefte dat je ergens héél erg zin in hebt, of dat je ergens helemaal klaar mee bent. Dat weerspiegelt zich weer in je uiterlijk. Maar wat mij betreft mogen de kappers wat persoonlijker worden. Dat is niet gemakkelijk. Als je als kapper zijnde al honderdduizend keer dezelfde mensen hebt geknipt en je gaat opeens wat intiemere vragen stellen, dan is dat best retespannend, maar dat maakt het vak ook weer leuker.’

‘Wie ben ik? in plaats van ‘Wat zou ik moeten doen om erbij te horen?’

‘Door die algehele Covid-malaise kijk ik ook wel anders tegen trends aan. Het voelt echt een beetje misplaatst om trends te gaan dicteren. Iedereen is heel erg aan het nadenken, is heel erg op zoek naar zichzelf .We zijn onze ideeën over hoe het leven zou moeten lopen gaan loslaten, want we hebben nu gezien dat er van alles kan gebeuren, en dan is alles opeens weer anders. Dus ik denk dat mensen iets meer op zoek zijn naar antwoorden op vragen als ‘Wie ben ik? in plaats van ‘Wat zou ik moeten doen om erbij te horen?’

‘Er zijn nog steeds trends, hoor, juist omdat die ook de neerslag van emoties zijn. Ik geloof wel dat er door al de emoties van de afgelopen tijden mensen zijn die zoiets hebben van ‘Ik wil weer terug naar de basis, ik wil weer omarmen wie ik van nature ben, dus meer naar mijn kern.’ Dat zie je ook in de trends terug, en ik geloof ook dat veel designers dat aan het doen zijn. Dat ze op zoek zijn naar de kernwaarden van ‘Wie ben ik als ontwerper?’ en ‘Hoe kan ik dat laten zien op een meer tijdloze en sustainable manier in plaats van me helemaal suf te brainstormen om weer iets nieuws te ontdekken of te dicteren?’

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

‘Ik denk dat veel mensen hun haar ook zo zien en dat veel kappers het leuk vinden om het ook zo te benaderen, namelijk met vragen als: ‘Wie ben je nu eigenlijk? Wat is de kern? Wat voor haartextuur heb je? Wat werkt voor jou? Hoe kunnen we dat zo ambachtelijk mogelijk neerzetten?’ Want het moet natuurlijk wel heel goed geknipt zijn, wil jouw textuur doen wat je hoopt dat het gaat doen zodat je er niet veel omkijken naar hebt. Het moet iets zijn dat van nature bij je past.’

Aan de andere kant zie ik ook juist een soort van uitgelatenheid.

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

‘Aan de andere kant zie ik ook juist een soort van uitgelatenheid. Misschien zijn er toch ook wel mensen die denken ‘Ja, doegie, als ik zo lang heb binnengezeten en zoveel dingen van me afgenomen zijn, dan ga ik nu gewoon wel even héél uitbundig doen met mijn haar. Dan ga ik het wel een héél andere kleur maken of dat blond waarvan ik dacht dat dat bij mij niet kon gewoon lekker wél doen.‘

Brainstormen met Floor Kleyne over de haartrends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

‘Ik vind het een soort tweedeling. En verder kun je natuurlijk alsnog alles invullen zoals je het zelf wilt, en het hangt natuurlijk ook van de kapper af wat hij vindt wat bij je past, maar ik denk dat alles wat meer gedreven is door emotie. Kijk nu naar die heel korte pony’s die we opeens weer zien. Als er een statement wordt gemaakt, dan wordt er niet geschuwd om het helemaal volledig aan te pakken.‘

Wordt vervolgd (in deel 2 meer over de haarkleurtrends voor herfst winter 2021).

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE