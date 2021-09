Opeens is de modekleur kauwgomroze overal! Deze modetrend is opeens grandioos aangeslagen. Maar hoe staan we er voor winter 2021 2022 tegenover?

Modetrends winter 2021 2022. Wat gaat er in het nieuwe seizoen met bubblegum roze gebeuren? Photo courtesy of Dior

Kijk eens om je heen op straat. Het wemelt in deze dagen van de kauwgomroze blazers en Barbieroze overhemdjurkjes. Felroze is dé modekleur van het moment. Deze kleur die al in het voorjaar zijn entree deed, is eigenlijk nu pas goed aangeslagen.

Modetrends winter 2021 2022. Wat gaat er in het nieuwe seizoen met bubblegum roze gebeuren? Photo courtesy of Dior

Het was meteen ook de kleur waarin de actrice Anya Taylor-Joy – bekend van de Netflix serie The Queen’s Gambit – tijdens het Filmfestival van Venezië schitterde. De lange jurk in Barbieroze satijn is van Dior en Anya’s stylist Law Roach heeft de slank afkledende japon terecht als uitgangspunt genomen om van Anya een ware Barbie te maken.

Om maar te zeggen: Barbieroze, kauwgomroze, suikerspinroze, zuurstokroze – noem de kleur zoals je wilt – is dé modekleur van het moment.

Modetrends 2021. Zuurstok roze is (opeens) dé modekleur! Foto: Charlotte Mesman

Je kunt er alle kanten mee op. Met een roze broekpak ga je voor een total look (geen chagrijn die tegen de positieve uitstraling van zo’n outfit bestand is). Maar de rozekleur laat zich ook perfect met het blauw van spijkergoed combineren. Of met neutrals.

Modetrends winter 2021 2022. Wat gaat er in het nieuwe seizoen met bubblegum roze gebeuren? Photo courtesy of Valentino

Maar wat gaat deze felroze kleur volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 doen? Wij hebben de catwalkfoto’s en het Pantone trend report (de bijbel als het op modekleuren aankomt) er even bij gepakt en hebben opgemerkt dat de felle kauwgomroze kleur voor het komende seizoen afzwakt naar een zachtroze kleur die wel ‘First Blush’ wordt genoemd. Wat gaan het dus wat subtieler aanpakken.

Modetrends winter 2021 2022. Wat gaat er in het nieuwe seizoen met bubblegum roze gebeuren? Photo courtesy of Giambattista Valli

Daarnaast gaan we ook een soort rozerode kleur zien die het midden houdt tussen zalmroze en tomatencrèmeroze, een heel bijzondere kleur, veel minder fel dan het zomer-2021-roze en tegelijk ook veel warmer. Een leuk kleurtje om nu alvast mee te spelen!

Modetrends winter 2021 2022. Wat gaat er in het nieuwe seizoen met bubblegum roze gebeuren? Photo courtesy of Ermanno Scervino

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook voor herfst winter 2021 2022.

TRENDYSTYLE