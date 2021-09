Make-up trends winter 2021 2022. 5x Backstage tips & tricks. Ken jij ze?

Make-up trends winter 2021 2022. 5x Backstage make-up tips. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

De make-up trends voor herfst winter 2021 2022 staan in het teken van natuurlijk opgemaakte, matte huidjes. Vooral die matte textuur is terug van weggeweest. Met deze make-up trucjes die MAC Senior Artist Hannah Bennet tijdens de Amsterdam Fashion Week van september 2021 met ons deelde, creëer je zelf thuis een up-to-date make-up look volgens de allernieuwste make-up trends:

#1 De huid preppen

Voordat je je gaat opmaken, is het belangrijk je huid te preppen. Dat wordt nog al te vaak vergeten. Je huid moet schoon en goed gehydrateerd zijn. MAC Senior Artist Netta Szekely uit Israël heeft voor het preppen van je huid zo’n fantastische mix uitgedacht dat MAC ‘m in de collectie heeft ingelijfd. Voor deze mix die Fix+ Magic Radiance heet, nam Netta de klassieke Fix+ spray van MAC als basis en voegde ze er Softening Lotion en essentiële oliën aan toe.

Hannah Bennets backstage geheim: Om je huid te preppen haal je een met de mix doordrenkt wattenschijfje over je hele gezicht, met name tussen je wenkbrauwen, rond je neus en op alle plekjes waar je huid droog is. Op deze manier exfolieer je je huid op een milde wijze en verwijder je dode huidcellen. Vervolgens spray je het product over je gezicht en werk je het product met behulp van een kwast in je huid om die te hydrateren. Als je een wat vettere of olieachtige huid hebt, dan heb je al helemaal geen moisturizer meer nodig.

#2 In plaats van foundation een mix van concealers!

De make-up trends voor herfst winter 2021 2022 laten uiterst natuurlijke huidjes zien met een minimum aan make-up.

Hannah Bennets backstage geheim: De truc is hier om in plaats van een foundation een concealer palet met verschillende kleurnuances te gebruiken (bijvoorbeeld MAC Studio Conceal & Correct Palette). Begin met het corrigeren van pigmentaties, bijvoorbeeld onder je ogen of rond je mond. Mix daartoe verschillende kleuren voor een natuurlijk effect. Gebruik een niet al te grote en vooral donzige kwast om de concealer over de rest van je gezicht te verspreiden. Het voordeel van deze techniek is dat je veel minder product gebruikt. Bovendien krijg je een veel natuurlijker resultaat dan wanneer je enkel een foundation gebruikt. Met foundation krijg je als snel een soort blanke canvas in één enkele kleur en dat wil je niet.

#3 Matteer je huid

Jarenlang was het de trend om je huid te laten glanzen of er een soort vochtige waas over te leggen. De make-up trends voor herfst winter 2021 laten echter een terugkeer naar geraffineerde, licht gematteerde huidtexturen zien. Hiermee komt poeder weer in beeld!

Hannah Bennets backstage geheim: Gebruik een lightweight transparante poeder en breng die met een niet al te grote kwast onder je ogen en rond je neus aan voor een matterend effect. Je zou hiervoor MAC Prep & Prime Transparant Powder kunnen gebruiken.

#4 Kam je wenkbrauwen omhoog!

Ook volgens de allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2021 2022 kammen we de wenkbrauwhaartjes omhoog.

Hannah Bennets backstage geheim: Gebruik enkel een kleurloze wenkbrauwgel (bijvoorbeeld MAC Brow Set). Kam de haartjes met de gel omhoog en druk de haartjes dan met je vingers in de huid om ze te fixeren.

#5 Speel met gloss accenten

Op de social media zijn glossy lippen op dit moment een enorme hype.

Hannah Bennets backstage geheim: Maak niet alleen je lippen maar ook je oogleden en misschien zelfs je jukbeenderen op met een kleurloze gloss (bijvoorbeeld MAC Clear Lipgloss). Strijk de gloss met een brede kwast over je oogleden.

Je ziet het: met vijf slimme backstage trucs en vijf basic make-up producten kun je al een schitterende up-to-date make-up look creëren.

