Pony’s zijn dé kapseltrend voor herfst winter 2021 2022. Het is de meest eenvoudige manier om van look te veranderen. Kies jouw pony!

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. Pony’s zijn hot. Kies jouw pony! Foto; Charlotte Mesman

Vraag een kapper naar de haartrends voor herfst winter 2021 2022 en je krijgt ongetwijfeld te horen: de pony! Pony’s zijn een supertrend. Dit seizoen kun je er alle kanten mee op. Er is niet zoiets als dé pony van het seizoen. Je mag kiezen wat jij leuk vindt.

Bovendien laten we voor herfst winter 2021 2022 ook meteen – in al onze uitbundigheid dat de kappers open zijn en hopelijk ook open blijven! – alle klassieke regels los. Vergeet spreuken als ‘Heb je een rond of vol gezicht, ga dan voor een zijwaartse ponylok‘ of ‘Heb je krullen, vergeet een pony dan maar‘.

Pony’s zijn hot, en je maakt er een statement mee. Oké, het blijft een haat-liefde verhouding. ‘Al dat haar in je gezicht! Extra styling-werk. Extra onderhoud/knipbeurten. Toch liever een klassiek hoofd.’ Je kent alle bezwaren wel.

Maar onthoud ook: haar is maar haar! En het leven moet geleefd worden. Dus heb je zin in verandering ga dan voor een pony. We doen je een aantal pony’s volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 aan de hand.

Kies jouw pony voor herfst winter 2021 2022

#1 De seventies pony

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

#2 De gordijntjespony (curtain bangs)

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Etro

#3 De korte pony

Kapseltrends 2021. Trend alert: de korte pony. Model: Maryel Uchida bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. Trend alert: de korte pony. Model: Ivana Trivic. Foto: Charlotte Mesman

#4 De ronde pony

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. De ronde pony. Foto Charlotte Mesman

#5 De lange, rechte pony

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. De lange, rechte pony. ModeL: Olivia Martin. Foto: Charlotte Mesman

#6 De krullende pony (1)

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. De krullende pony. Model: Lily Standefer Foto: Mauro Pilotto

#7 De krullende pony (2)

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. De krullende pony. Foto: Charlotte Mesman

TRENDYSTYLE