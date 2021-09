Schoenentrends winter 2021 2022. Trend alert: hooggehakte plastic klompen. Wen er maar aan!

Schoenentrends winter 2021 2022. Trend alert: hooggehakte plastic klompen. Rubber Flash. Photo courtesy of Bottega Veneta

Het zou te gemakkelijk zijn om de Covid-epidemie (ook) de schuld te geven van de foeilelijke schoenentrends die we de afgelopen seizoenen maar ook voor herfst winter 2021 2022 weer gaan zien.

Hier en daar lees je wel dat bijvoorbeeld de onooglijke plastic sandalen (met sokken) waar influencer Chiara Feragni zich en plein public mee vertoonde het resultaat zijn van de lockdowns, de lounge- en chillwear en een zekere gewenning aan comfort en housewear. Ook de opleving van de Crocs (in samenwerking met Balenciaga) zou daarmee te maken hebben. Maar als je even met ons in het verleden duikt, dan zal je het met ons eens zijn dat die ‘fugly’ (f*cking ugly) schoenentrend al vòòr de Covid-epidemie in de lucht hing.

Schoenentrends winter 2021 2022. Trend alert: hooggehakte plastic klompen. Puddle. Photo courtesy of Bottega Veneta

Trendsetter op dit gebied is Bottega Veneta. Dit Italiaanse modehuis dat met de komst van Daniel Lee (1986) enorm ‘cult’ is geworden, stuurde al vòòrdat Corona ons in zijn wurggreep kreeg de lelijkste, maar ook populairste en meest begeerde schoenen de wereld in. Je herinnert je vast de Puddle nog wel!

Schoenentrends. Chic op regenlaarzen. Laarzen: Puddle Boots van Bottega Veneta. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de lange Corona-winter van 2020 viel het doek voor Bottega Veneta even. Het werd stil rond het cultmerk. Een soort stilte voor de storm. Er was dan ook niet veel in de wereld te beleven. Ook in de modewereld niet.

Bottega Veneta Salon 02 collectie. Photo courtesy of Bottega Veneta

Met het wegvallen van de fysieke Fashion Weeks, viel ook een belangrijk marketing tool van BV – zoals het merk in de wandelgangen wel genoemd wordt – weg. Want wist jij dat nagenoeg alle influencers tijdens de pre-Covid Fashion Weeks op BV-sandaaltjes liepen of een dikke, gewatteerde BV-tas onder hun arm hielden? De Fashion Weeks met influencers en bijbehorende social media waren dé vitrine bij uitstek voor het Italiaanse modemerk.

Bottega Veneta Salon 02 collectie. Photo courtesy of Bottega Veneta

In april gaf het modehuis een klein teken van leven, maar dan alleen voor een uiterst select groepje insiders, met de presentatie van de Salon 02 collectie in de Berghain, dé techno club van Berlijn. Onder de weinige genodigden bevonden zich Virgil Abloh, artistiek directeur van Louis Vuitton, en de Italiaanse modeontwerper Stefano Pilati, bekend van zijn voormalige collecties voor Yves Saint Laurent en Zegna.

Bottega Veneta Salon 02 collectie. Photo courtesy of Bottega Veneta

Opvallend genoeg werden er geen beelden van de nieuwe Bottega Veneta show de wereld ingestuurd. Tot afgelopen vrijdag (3 september). Pas toen kreeg het grote publiek beelden te zien de Salon 02 collectie die in april in de Berghain Club was gepresenteerd. En wij delen ze graag met je!

Blikvanger in de Salon 02 collectie van Bottega Veneta zijn – behalve de geveerde creaties – de dijhoge laarzen met trackzolen, maar topper en ‘waardige’ opvolger van de Puddle, is ongetwijfeld de ‘Rubber Flash‘, een hooggehakte rubberen klomp met open hiel. Deze klomp wordt onder de meest glamourous outfits geshowd, en daarmee is de trend gezet.

Schoenentrends winter 2021 2022. Trend alert: hooggehakte plastic klompen. Rubber Flash. Photo courtesy of Bottega Veneta

Deze winter schieten we niet alleen onze ‘klompen’ aan om even snel een boodschap om de hoek te gaan doen, maar we gaan er ook op feesten (als je nog weet wat dat is)!

Schoenentrends winter 2021 2022. Trend alert: hooggehakte plastic klompen. Rubber Flash. Photo courtesy of Bottega Veneta

Overigens spreidt de lelijke-schoenentrend zich momenteel uit als een olievlek. Kijk ook maar eens in schoenenzaken of bij de grote modeketens. Plastic schoenen zijn hot en de modellen zijn verreweg van charmant :-)

TRENDYSTYLE