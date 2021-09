Haartrends winter 2021 2022. Deze kapsels zijn dus echt extreem fout! En toch…

Extreem fout! Dat is een thema dat we het komende seizoen in de haartrends gaan zien. Maar je mag natuurlijk ook voor een afgezwakte variant kiezen.

Haartrends winter 2021 2022. Deze kapsels zijn dus echt extreem fout. Photo: courtesy of HOB Academy

Het is me wat met die haartrends voor herfst winter 2021 2022. Het afgelopen jaar met zijn knipperlicht lockdowns (kapsalons wel/niet open) heeft er flink ingehakt. Nu het plaatje er aan de vooravond van het nieuwe seizoen iets rooskleuriger uitziet, lijkt het wel of er geen houden meer aan is.

Oké, het is waar, al vòòr het uitbreken van de Covid-pandemie zagen we her en der de eerste tekens aan de wand van stoute kapsels. De mullet – dat o zo gehate matje – kwam voorzichtig terug in beeld. De jaren ’80 werden weer uit de kast gehaald. Laagjeskapsels met een stoere rock feeling doken opeens weer op de catwalks op. De basis voor de wilde wolf cut – laagjes, lange wilde pony en mullet – was gelegd.

Pony’s werden weer volop omarmd en die mochten opeens ook extreem kort of extreem lang zijn, ongeacht je gezichtsvorm!

Ook in de haarkleur trends was er al van alles gaande voordat de wereld tot stilstand kwam. Van natuurlijke babylights zagen we een verschuiving naar statement kleuren. Koperrood bijvoorbeeld was opeens een topkleur. Maar ook platinablond en ravenzwart.

Kortom, de haartrends werden stouter en fouter. Die draad pakken we in de haartrends voor herfst winter 2021 2022 weer op. Zoals altijd is Engeland, als het op extreme kapsels aankomt, een koploper. Het HOB Creative Team van de HOB Academy, Camden, Londen, vergrootte onder leiding van 4-maal British Hairdresser of the Year Akin Konizi, de actuele hair mood uit in de vorm van vier hair looks.

‘Deze collectie, gebaseerd op de underground clubscene van de jaren ’80‘, zegt Akin Konizi, ‘vertegenwoordigt een groep individuen met hun eigen identiteit, na sluitingstijd. De inspiratie komt van de punkbeweging, maar ook van de groepscultuur van de meisjes zelf. Het is werken met grafische lijnen die ook met textuur kunnen worden gedragen, en met gedurfde kleurplaatsingen.’

Het is natuurlijk absoluut niet de bedoeling dat je zo’n stoute, wilde haarcoupe letterlijk overneemt, maar er zijn wel elementen waar je misschien iets mee kunt. Denk aan een net wat kortere pony dan je gewend bent. Ook wat laagjes je klassieke coupe kunnen je een eigentijdse twist meegeven.

Of misschien dagen deze hair looks je uit om met net wat intensere haarkleuren dan gewoonlijk te experimenteren. Heb je highlights of opgelicht haar dan kun je bijvoorbeeld heel leuk met uitwasbare kleurpigmenten spelen.

Wat we maar willen zeggen: kom eens uit je comfort zone en verwelkom het nieuwe seizoen met die haarsnit en haarkleur waar je altijd al van droomde.

