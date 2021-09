Modetrends winter 2021 2022. Zo ziet de nieuwe plooirok eruit. Nu dragen!

Modetrends winter 2021 2022. Zo ziet de nieuwe plooirok eruit. Foto: Charlotte Mesman

‘Gaan we alweer aan de plisé rokken?‘ is misschien je eerste reactie op deze modetrend voor herfst winter 2021 2022. Wij reageerden in ieder geval wel op die manier totdat we beter keken. Die plooirokken voor het nieuwe seizoen? Daar willen wij wel aan!



Vergeten zijn de kuitlange, lijzige plooirokken die fashionista’s en gewone stervelingen als wijzelf tot een paar jaar geleden droegen om ‘erbij te horen’. Laatst nog heb ik een lange, kobaltblauw plooirok met gouden knopen de deur gewezen omdat ik me daar dus echt niet meer in zag.



Maar de plooirokken voor herfst winter 2021 2022 zijn een ander verhaal. Meer dan plooirokken zijn het strookrokken. In iets dergelijks zagen we influencer Leonie Hanne vorig jaar al tijdens de Fashion Weeks. Om maar te zeggen: trends komen nooit zomaar uit de lucht vallen.

Modetrends winter 2021 2022. Zo ziet de nieuwe plooirok eruit. Photo: courtesy of Max Mara



De meest opvallende moderne ‘plooirok’ voor het nieuwe seizoen zagen we bij Max Mara waar een kuitlange, camel rok als het ware aan flarden was geknipt waardoor de ‘plooien’ vrolijk alle kanten uitzwaaien. Voor de avond kwam deze rok in het zwart.

Modetrends winter 2021 2022. Zo ziet de nieuwe plooirok eruit. Photo: courtesy of Prada

Eenzelfde idee, maar dan met minder plooien/stroken zagen we op de catwalk van Prada waar meerdere donkere rokken in een soort panelen waren onderverdeeld en met heftige fantasieën werden geshowd.

Modetrends winter 2021 2022. Zo ziet de nieuwe plooirok eruit. Photo: courtesy of Antonio Marras



De Italiaanse modeontwerper Antonio Marras kwam met verreweg het meest creatieve idee: hij maakte een plooirok van afwisselend doorzichtige stippeltjestule en stoere, zwart-witte ruit. Opvallend is ook de plooirok die uit drie stroken in verschillende materialen bestaat.

Modetrends winter 2021 2022. Zo ziet de nieuwe plooirok eruit. Photo: courtesy of Dior

Last but not least noemen we Dior waar we (tada!) een geplooid minirokje voorbij zagen komen maar ook een lange plooirok in verschillende kleuren – wat lijkt – tulle.



Stijltip: draag een moderne plooirok met een stoere blazers en als je wilt, zelfs met westernboots.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

