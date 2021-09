Make-up trends herfst winter 2021 2022. Zo gaan we ons opmaken! Jouw make-up trend report

Make-up trends herfst winter 2021 2022. Make-up trend 90’S NOW – NOWSTALGIA. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

De make-up trends voor herfst winter 2021 2022 hebben voor iedereen – ongeacht je leeftijd – mooie en inspirerende dingen te bieden. Bereid je maar voor op een spannend seizoen. Wees vooral niet bang om te experimenteren! Hoe doe je dat? MAC Cosmetics neemt ons bij de hand en licht vier macro make-up trends voor komende winter uit die het cosmeticahuis backstage bij de shows en editorial shoots heeft gespot. De mood is ‘back to life’ met een knipoog naar het verleden maar vooral met ook een glamour blik naar de toekomst. Waar het om gaat is dat jij je (jouw eigen) schoonheid uitstraalt!

#1 Make-up trend: 90’S NOW – NOWSTALGIA!

Make-up trends herfst winter 2021 2022. Trend report. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Het idee achter deze make-up trend is dit: het is belangrijker om nonchalant cool te zijn met je eigen persoonlijke, signatuur details dan te voldoen aan het algemene schoonheidsideaal. Met andere woorden: het is belangrijk om jezelf te zijn dan om erbij te horen.

Deze filosofie ligt aan de basis van de 90’S Now – NOWSTALGIA make-up trend die – je had het al begrepen – knipoogt naar de jaren ’90 maar met een eigentijdse interpretatie. Even een opfrissertje: de make-up in de jaren ’90 stond in het teken van neutrals tot bruintinten toe en verder waren het de jaren van de subculturen hip hop, grunge en rave.

Wat betekent dit voor de make-up voor herfst winter 2021 2022? Neutrals, maar ook bruintinten voor statement lippen, oogmake-up in één enkele kleur met wash-effect (niet sterk gedefinieerd maar eerder een splash rood of bruin) of juist een zwarte punky eyeliner. Dit is de input, de uiteindelijke output moet van jou komen.

#2 Make-up trend ROUGED – CHIC HEAT

Make-up trends herfst winter 2021 2022. Make-up trend ROUGED – CHIC HEAT. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Al sinds een paar seizoenen is blush terug in beeld. Deze make-up trend zet voor herfst en winter 2021 2022 zo sterk door dat MAC ‘m eruit lichtte als macrotrend. Dus je weet wat je te doen staat: blozen! Blush en emotie gaan hand in hand. Geef uiting aan jouw gevoelens met jouw blush.

De moods lopen uiteen van vintage glamour tot seaside sweetness tot decadent disco. De plaatsing van je blush is ‘up to you’: klassiek van hoog op de jukbeenderen richting de kaaklijn tot klassiek of artistiek.

De nieuwigheid zit ‘m vooral ook in de verzadigde kleuren en texturen. Je kunt je blush bijvoorbeeld als dieprode bloosvlekken heel jong, op je koontjes zetten maar je kunt ook voor een frisse glansblush gaan die je gezicht diepte geeft.

#3 Make-up trend NIGHTCLUBBING – DRESSED UP

Make-up trends herfst winter 2021 2022. Make-up trend NIGHTCLUBBING – DRESSED UP. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

NIGHTCLUBBING – DRESSED UP is heftig, creatief en misschien ook wel een (begrijpelijke) reactie op alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Deze uitbundige make-up trend is geïnspireerd door de Disco glossiness van de jaren ’70 en de extreem hoekige looks van de jaren ’80 New Wave, maar uiteindelijk is het vooral een manier om jezelf te uiten door middel van een glam look waarvoor je werkelijk alle kleuren van je palet, op een frisse en vernieuwende manier, mag gebruiken.

Hoe ziet dit eruit? Denk aan kleurrijke oogmake-up in glamour vormen en luxueuze texturen waarbij de oogschaduw wordt doorgetrokken naar de slapen, of wordt doorgetrokken tot aan de wenkbrauwen of zich juist uitspreidt richting je jukbeenderen. Kleur is belangrijker dan contouren. Je kunstig opgemaakte glamour ogen combineer je met een statement mond. Speel verder met texturen zoals fluweelmat en hoogglans. Deze look is glamourous maar vooral ook feestelijk en uitbundig.

#4 Make-up trend VITALITY – BACK TO LIFE

Make-up trends herfst winter 2021 2022. Make-up trend VITALITY – BACK TO LIFE. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

In deze make-up trend voor herfst winter 2021 2022 ligt het accent op de huid die aaibaar en echt maar ook glam is. Het draait hier allemaal om skincare en make-up technieken waarin verschillende producten (in kleine hoeveelheden) over elkaar worden aangebracht om een stralende, driedimensionale huid met diepte en volume te creëren.

Zo’n stralend huidje is op zich al voldoende voor een volledige make-up maar je kunt deze basis verder uitbouwen met een waasje kleur over je ogen of juist een scherpe cat eyeliner. Glans is een sleutelwoord. Waar het om gaat is dat je (jouw eigen) schoonheid uitstraalt.

En dan is het nu aan jou om deze make-up trends voor herfst winter 2021 2022 te interpreteren!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE