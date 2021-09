Modetrends winter 2021 2022. Waarom je tenminste één tricot jurk zou moeten hebben

Volgens de nieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we deze winter weer volop tricot jurken dragen. Chill!

Modetrends winter 2021 2022. Tricot jurken. Photo: courtesy of Altuzarra

De modetrends voor herfst winter 2021 2022 hebben enorm veel te bieden. De stijlen lopen uiteen van French Girl mini-jurkjes tot oversized broekenpakken met stoere, mannelijke snit tot knuffelige lange tricot jurken. Afwisseling genoeg! We hoeven ons niet vervelen.

Modetrends winter 2021 2022. Tricot jurken. Photo: courtesy of Missoni

Vandaag lichten we de lange tricot jurken uit. Deze nieuwe modetrend komt bepaald niet als donderslag bij heldere hemel. Vorig jaar al zagen we stromen aan knitwear op de catwalks. Zo ongeveer elk kledingstuk kwam wel langs in een gebreide versie. Dit thema wordt dit seizoen verder uitgediept.

Modetrends winter 2021 2022. Tricot jurken. Photo: courtesy of Chloé

Aan de ene kant gaan we dunnere en nauwsluitende tricot jurken en zelfs leggings met bijbehorende truitjes in tricot zien (en dragen), aan de andere kant gaan we onszelf verwennen met wijde, dikke lange gebreide jurken.

Modetrends winter 2021 2022. Tricot jurken. Photo: courtesy of Sportmax

Die lange wijde en gebreide jurken zijn onze favoriet. Waarom?

Ze zijn altijd stylish . Het kan niet misgaan.

. Het kan niet misgaan. Ze zijn gemakkelijk in het dragen: comfortabel en warm .

. Ze zijn alles verhullend (denk aan winterkilo’s!).

(denk aan winterkilo’s!). Je hoeft geen combinaties te leggen want zo’n jurk staat voor een hele outfit.

te leggen want zo’n jurk staat voor een hele outfit. In de vroege herfst kun je er zò mee naar buiten.

Modetrends winter 2021 2022. Tricot jurken. Photo: courtesy of Altuzarra

Je kunt er met modeaccessoires verschillende looks mee creëren: met clogs of wintersandalen met (nep)bont en een grote tas krijg je een supertrendy geheel; met een paar hoge laarzen en een klein schoudertasje wordt de jurk ultravrouwelijk; met combat boots met trackzolen wordt je look modern. met (geiten)wollen sokken en andere gebreide accessoires krijg je een moderne seventies look à la Chloé; over de jurk kan elk soort jas, als de armsgaten maar wijd genoeg zijn. Inspiratie nodig? Zie de gebreide jurk met daarover een shearling (ga voor nep!) jas met afritsbare panelen bij Chloé.

verschillende looks mee creëren:

Modetrends winter 2021 2022. Tricot jurken. Photo: courtesy of Chloé

Bekijk de foto’s en creër je eigen tricot-jurken-look!

TRENDYSTYLE