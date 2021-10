Als we dan toch aan de winterjas moeten, doe het dan liever goed, met stijl en een vleugje ironie! We zochten een paar leuke nieuwe modetrends en tips & tricks bij elkaar.

Winterjassen trends 2021. Tips & tricks voor een coole winterlook. Photo courtesy of Max Mara

Als het op de Fashion Weeks aankomt, is de winter het belangrijkste seizoen. De wintercollecties met jassen en overjassen geven pas echt een idee van de bravoure van een ontwerper. Het modepubliek mag zich dan op de wintercollecties verkneukelen, voor ons stervelingen betekent ‘wintercollecties’ het afscheid van de zomer. Niet leuk maar het is niet anders. Maak er maar het beste van met een stoere winterjas, of misschien wel twee zoals we dat volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 gaan zien.

Want als je dan toch aan de winterjas moet, doe het dan goed, met stijl en een vleugje ironie! We zochten een paar leuke nieuwe modetrends en tips & tricks bij elkaar om je winterlook voor buiten extra luister bij te zetten. Hier komen ze:

#1 Combi-jassen

Winterjassen trends 2021. Tips & tricks voor een coole winterlook. Photo courtesy of Max Mara

Draag twee jassen over elkaar! Deze modetrend voor winter 2021 2022 komt uit de koker van Max Mara. Het meest bijzonder zijn de korte jassen over lange jassen. Zie ook capes over mouwloze jassen en winterjassen over doorgestikte onderjassen. Bij de grote winkelketens hebben we al verschillende combi-jassen zien hangen die je als één ‘samengesteld pakketje’ koopt. Maar je kunt natuurlijk ook zelf leuke combinaties met je eigen jassen leggen.

#2 Ceintuur om je jas

Winterjassen trends 2021. Tips & tricks voor een coole winterlook. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Ceintuurs zijn weer in de mode en ze mogen gezien worden. Brede ceintuurs of ceintuurs met zilver- of goudbeslag maken hun rentree. En guess what? Je mag ze ook over je doorgestikte winterjack of oversized jas dragen. Goed voor een instant update van je winterlook!

#3 Bloemetjesfantasieën

Winterjassen trends 2021. Tips & tricks voor een coole winterlook. Photo courtesy of Acne Studios

Zet de bloempjes letterlijk buiten met jassen in bloemenfantasieën. De grote modetrend voor winter 2021 2022 maar ook voor zomer 2022 is color blocking, grote effen vlakken, en tonsuurton looks. Juist daarom is het zo leuk als een modehuis zoals Acne Studios daar dwars tegenin gaat met bloemenjassen.

#4 Combineer je winterjas met een sjaaltje om je hoofd

Sjaaltjes zijn al een paar seizoenen een trend en dat gaat voorlopig zò blijven. Ook voor zomer 2022 zagen we – onder meer bij Versace en Fendace (een collectie van Versace en Fendi samen) – waanzinnig veel sjaaltjes in Grace Kelly stijl. Het is dé trend en tegelijkertijd een eenvoudige manier om je winterjassenlook extra flair mee te geven.

#5 Spelen met lengtes

Winterjassen trends 2021. Tips & tricks voor een coole winterlook. Photo courtesy of Agnes B

Was een korte(re) overjas over een lange(re) jurk vroeger ‘not done’, vandaag de dag is het cool. Het maakt het er wel zo gemakkelijk op! Opeens kun je allemaal nieuwe combi’s gaan leggen, want je tricot jurk of lange plooirok mag onder je winterjas uitpiepen. Graag zelfs!

