Modetrends winter 2021. 5x Betaalbare mode must-haves voor de herfst. Photo courtesy of Celine

Kan je garderobe voor herfst winter 2021 een boost gebruiken maar wil je er niet al te veel aan spenderen? Ga voor gerichte en betaalbare aankopen die je look snel en stijlvol updaten. We hebben 5x draagbare mode must-haves voor je.

#1 De kleine bodywarmer

Modetrends winter 2021. 5x Betaalbare mode must-haves voor de herfst. Photo courtesy of Max Mara

Ze zijn supercute en trendy, die kleine bodywarmers volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Op zachte herfstdagen draag je ‘m met blote armen (supercool) maar als het kouder wordt kan-ie net zo gemakkelijk onder een blazer of een lange jas. Op de foto hierboven een (wat langere) klassieke, bodywarmer op de catwalk van Max Mara. Voor de klassiekelingen onder jullie!

#2 Mocassins

Modetrends winter 2021. 5x Betaalbare mode must-haves voor de herfst. Photo courtesy of Dior

Mocassins zijn een super schoenentrend voor het komende seizoen. We love it! Dit is weer eens even iets heel anders dan die Frankenstein boots van de afgelopen seizoenen. Lekker preppy! Yep, preppy is terug. Je draagt mocassins net zo gemakkelijk onder een wijde lange broek als onder een plooirok (misschien wel mini!).

#3 Witte sokken

Modetrends winter 2021. 5x Betaalbare mode must-haves voor de herfst. Photo courtesy of Celine

Draag jij nog steeds van ‘onzichtbare’ sokken in je sneakers? Dan is hier de goedkoopste mode truc om je mode look voor herfst winter 2021 2022 te updaten. Investeer in een paar witte sokken :-) Witte sokken zijn cool, ook in mocassins (zie #2), zelfs (juist) als ze donker van kleur zijn.

#4 Slip-over

De slip-over of spencer gaat het dit seizoen helemaal maken. Dit mode-item zagen we vorig jaar winter al in het modebeeld verschijnen maar gaat deze winter doorzetten. Dragen! Supercool op de blote huid maar ook over een truitje of blouse. Gisteren zagen we – gewoon op straat – zelfs een überschattige lange jurkversie van de spencer dragen: tot op de knie, grof gebreid in camel kleur. Een topper!

#5 Overhemdblazer

Modetrends winter 2021 2022. Photo courtesy of Valentino

Geen fan over de oversized blazer, ga dan voor een groot overhemd. Het is al sinds jaar en dag een trend maar we blijven ‘m zien. Stijltip voor een zachte najaarsdag: draag een zwarte oversized overhemd over een zwart mini-jurkje met daaronder donkere mocassins plus witte sokken! Meer up-to-date kan je niet zijn!

