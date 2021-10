Spelen met (heftige) haarkleuren. Haarmaskers met kleurpigmenten zijn dé trend

Haarmaskers met kleurpigmenten zijn dé haarkleurtrend voor herfst winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

Gekke haarkleurtjes zijn hip. Helemaal cool wordt het als je ze op je outfit afstemt. Dat kan tegenwoordig want met de nieuwe DIY-kleurtechnieken verander je in een handomdraai van haarkleur. Grote favoriet zijn haarmaskers met kleurpigmenten. Ze zijn dé haartrend voor winter 2021 2022 zijn. Deze kleurtjes zijn onschadelijk en tijdelijk. Je spoelt ze met behulp van een beetje shampoo zò door het doucheputje weg.

Haarkleurtrend winter 2021 2022: stem je haarkleur op je outfit af!

Haarkleurtrends voor herfst winter 2021 2022. Stem je haarkleur op je outfit af. Photo courtesy of Dior Rendez-vous

Roze, groen, grijs, herfstig hazelnootbruin of paarsrood (zoals topmodel Gigi Hadid)? Je hoeft je gebruikelijke (neutrale) haarmasker maar te vervangen door eentje met kleurpigmenten en je hebt een hip gekleurde haardos. De intensiteit van de kleur hangt af van de inwerktijd. Met een masker van goede kwaliteit heb je aan een paar minuten al genoeg en kun je het kleuren gewoon tijdens het douchen doen.

Je haar knapt van dit soort maskers bovendien ook nog eens aanzienlijk op. Uitgroei moffel je ermee weg en er komt een mooie glans over te liggen. Je kunt er een kappersbezoekje wekenlang mee uitstellen. Het is bovendien dé oplossing als je voor een speciale gelegenheid waarbij je goed voor de dag wilt komen geen tijd hebt om je haar te laten bijkleuren.

Gekleurde haarmaskers pakken enorm goed op grijs haar. Heb je grijs haar dan ben je hier in het voordeel!

Gekleurde haarmaskers kun je op elk haartype gebruiken, ook (juist!) op gekleurd haar. Ze pakken enorm goed op gebleekt én grijs haar (voor het geval je het nog niet wist: deze gekke-haarkleurtrend kent geen leeftijd!). Ook als je high lights heb kun je met dit soort maskers interessante en heel natuurlijke resultaten bereiken.

Maar net zo mooi is het als je een tijdelijk kleurtje over een compacte haar(verf)kleur doet. Compacte (lees: effen) haarkleuren zijn weer terug in de mode. Je haar mag over de hele lengte dieprood, roze blauw of geel maar ook vanille of parelgrijs zijn.

Verder kun je er heel creatief mee omgaan. Je kunt bijvoorbeeld alleen je haarpunten een kleurtje meegeven. Of – dit is momenteel een enorme streetstyle trend – de ene kant van je haar een bepaalde kleur geven en de andere kant natuurlijk laten. Ben je een beetje handig dan kun je zelfs ‘unicorn-effecten’ creëren door verschillende regenboogkleuren naast elkaar te zetten.

Is je haar nog ongerept en heeft het nooit een haarkleurtje gezien, dan is dìt de manier om eens schadeloos en risicoloos te experimenten. Vind je het niet mooi, dan was je het weer uit.

De gedachte dat je haar van deze haarkleurtjes alleen maar beter wordt omdat de kleurmaskers het ook nog eens voeden en hydrateren (en geen ammoniak bevatten), maakt deze haarkleurtrend er des te prettiger op!

