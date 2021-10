Is behoefte aan ‘ruimte’ en ‘vrijheid’ een reden om te scheiden?

Liefde en relatie. Is behoefte aan ruimte een reden om te scheiden?

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen meer ‘verlaten’ dan mannen. Maar waarom pakken zij eigenlijk hun koffers? Veel vrouwen geven de sterke behoefte aan meer tijd en ruimte voor zichzelf als reden. Herken jij het?

Onlangs vertelde een vriendin – 35 jaar, getrouwd, een zoontje van 5 – mij dat ze bij haar man weg was. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. Samen met haar man had ze een paar jaar geleden een nieuw huis gekocht. Beiden zijn ze afgestudeerd en allebei hebben ze een goede baan. Ze sporten graag en hebben hobby’s. Hun zoontje is een schat van een jochie. Ogenschijnlijk een perfect leven.

En toch was zij binnen een maand weg. Koffers gepakt, terug naar haar ouders, samen met haar zoontje. Ik staarde haar met open mond aan. Onlangs waren we nog zo gezellig met haar en haar man uit eten gegaan. Er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn.

Andere geliefden waren niet in het spel, van ontrouw was geen sprake. De enige verklaring die zij gaf, was dat ze meer ruimte nodig had. Meer ruimte en tijd om zich te ontplooien, om zich aan haar carrière te wijden. Ruiterlijk gaf ze toe dat ze ‘in het verleden een paar verkeerde keuzes’ had gemaakt. Het was allemaal niet makkelijk en de schuldgevoelens vlogen haar elke keer weer naar de keel – ze houdt nog steeds van haar man, hij is kapot van de scheiding – maar ze heeft besloten om voor zichzelf te kiezen… en heeft dat doorgezet.

Elke keer weer als ik aan haar denk, gaan mijn gedachten twee kanten op. Ik bewonder mijn vriendin om haar moed. Ze is nu een alleenstaande moeder en staat er letterlijk helemaal alleen voor. Aan de andere kant vraag je je ook af hoe dat nu met die ‘keuzes’ zit. Brengen die niet een zekere verantwoordelijkheid jegens anderen met zich mee? Natuurlijk is ook juist dit het punt waar mijn vriendin mee worstelt en dat haar zoveel schuldgevoelens en verdriet oplevert.

Wat vinden jullie ervan? Weggaan? Blijven? Zoeken naar een compromis? Maar wat als hij daar niet in mee wil gaan?

