Geen fan van bruin? Daar zou je dit modeseizoen wel eens op kunnen terugkomen. Let ook even op de nieuwe kleur combinaties voor winter 2021. Die zijn tof!

Chocola, toffee en karamel zijn dé modekleuren voor winter 2021. Let ook op de nieuwe kleur combinaties! Photo: courtesy of Sportmax

Al sinds een paar jaar staan in de modekleuren (en ook de haarkleuren) in het teken van watertandend lekkere dingetjes uit de keuken: karamel, cacao, chocolademelkbruin, toffee, hazelnoot, cappuccino, mokka, café latte. Dat geldt ook voor de bruintinten voor herfst winter 2021 2022. Ze zijn lekkerder dan ooit!

Root beer is dé winter 2021 2022 bruin kleur

Uitgangspunt is het modekleurenreport voor herfst winter 2021 2022 van de Amerikaanse kleurspecialist Pantone. Eén van de tien top modekleuren die we in dat report tegenkomen, is ‘root beer‘, een Noord-Amerikaans frisdrankje met zoethout en sassafras extracten dat een diepbruine kleur heeft. Dus weer iets uit de keuken!

Deze ‘root beer’-kleur gaat het leger van bruintinten van vorig jaar winter – al die heerlijke karamel en chocoladekleuren – dit nieuwe seizoen versterken. Dat levert schitterende kleurcombinaties op die je op slag verliefd maken op de doorgaans niet zo heel erg populaire bruintinten.

Het bruin voor winter 2021 2022 is dus niet seventies hippie en het heeft ook niets te maken met oranjebruine tinten uit herfstige bossen te maken. Het zijn cozy en chill kleurtjes van lekker zoets uit de keuken.

Tonsuurton bruin maar ook geraffineerde kleurcombinaties

Net zoals vorig jaar winter dragen we de bruintinten tonsuurton. Ook deze winter gaan we ons nog steeds van top tot teen in het bruin hullen. Maar de modeontwerpers laten ons ook zien hoe je bruin op een vernieuwende manier met andere kleuren kunt combineren. Bij Sportmax – het zusje van Max Mara – kwamen we waanzinnig geraffineerde, trekmakende kleurcombinaties tegen zoals:

cacaobruin met frambozenrood

toffee met felrood

chocolademelkbruin met bordeauxrood

met bordeauxrood pure smeltchocolade met barnsteengroen

met barnsteengroen pure smeltchocolade met crèmegeel (een ander top modekleur voor winter 2021 2022)

Boots en tassen in toffeekleuren

Ook de mode accessoires kleuren deze winter bruin. Voor een outfitverhogend effect kies je je Chelsea boots voor deze winter in toffee of karamel. Het zijn dé must-haves van het seizoen. Je draagt ze onder je bruine outfitjes maar net zo goed onder een spijkerbroek bij elke andere modekleur.

Eetbare haarkleurtjes

En als je dan toch in de ban van al die chocolade-, karamel- en toffeekleurtjes bent, update dan ook even je haarkleur volgens de allernieuwste haarkleurtrends voor winter 2021 2022 met – je raadt het al – een eetbaar kleurtje. Al was het maar met een haarmasker met kleurpigmenten.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je lekker maken!

