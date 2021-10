In de kapseltrends voor herfst winter 2021 ligt de focus op je haarsnit en is de haarstyling simpel. Maar waarom zou je het af en toe niet vlechten? 3x Vlechtkapsels

3x Vlechtkapsels voor een update van je herfstlook. Visgraatvlecht. Foto: Charlotte Mesman

Nooit zagen we in de kapseltrends zoveel aandacht voor de haarsnitten. De comeback van de jaren ’90 laagjeskapsels vergt heel wat expertise van de kappers. Geen wonder dat de haarstyling zelf dit seizoen minimaal is. Als je met een perfect geknipte haarcoupe van de kapper komt, dan show je die ook.

Maar er zijn dagen waarop je iets anders wilt – of waarop je haar niet doet wat jij wilt! – en dan zijn vlechtkapsels een uitkomst. We hebben drie vlechtkapsels voor je. Eentje is op dit moment hot and happening.

Hippie kapsel met vlechtjes aan weerszijden van je gezicht

3x Vlechtkapsels voor een update van je herfstlook. Twee hippie vlechtjes. Foto: Charlotte Mesman

Het is het it-kapsel van dit moment: twee vlechtjes aan weerszijden van je gezicht. Eenvoudig en supercute. Dit kapsel met een vette knipoog naar de love & peace jaren ’70 maakt blij en hip!

Visgraatvlecht of lage vlecht

3x Vlechtkapsels voor een update van je herfstlook. Visgraatvlecht. Foto: Charlotte Mesman

Houd je van een meer gesofistikeerd kapsel dan is een klassieke visgraatvlecht jouw ding. Dit kapsel is ultrachic, geschikt voor elke leeftijd, maar je moet de vlechttechniek wel beheersen (anders is er altijd wel een tutorial op Youtube die je wegwijs kan maken).

Een eenvoudig alternatief is een ‘gewone’ lage vlecht die eigenlijk net zò chic is als de visgraatvlecht, of misschien nog wel chiquer omdat deze vlecht er ‘moeiteloos stijlvol’ uitziet. Want in modeland geldt nog steeds dat je natuurlijk ontzettend je best op je uiterlijk doet maar dat je dat er niet aan af mag zien.

Vlechtkapsel in Griekse stijl

3x Vlechtkapsels voor een update van je herfstlook. Vlechtkapsel in Griekse stijl. Foto: Charlotte Mesman

Met dit romantische vlechtkapsel ben je een plaatje! Alsof je zo uit de klassiek oudheid komt stappen. Het is bovendien heel eenvoudig: maak twee vlechten achter in je nek en draai ze als een lauwerkrans om je hoofd. Maak de look af met – nu komt het! – een paar fonkelende oorhangers. Voor een moderne touch combineer je het geheel met een no-make-up look. Fris en jong, maar tegelijkertijd stijlvol en feestelijk.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

