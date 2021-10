Haarstylingtrends. Fingerwaves (met speldjes) of glad gestyled gelkapsel. Wat jij?

Feestje, etentje, zin in een nieuwe hair look? Waag je aan fingerwaves! Teveel werk? Ga dan voor een glad gestyled gel kapsel. Steel de show!

Haarstylingtrends. Fingerwaves (met speldjes) of glad gestyled gelkapsel. Foto Charlotte Mesman

De kapseltrends voor herfst winter 2021 2022 focussen op het samenspel van geraffineerde haarsnitten en intense haarkleuren. Haarstyling komt hiermee op het tweede plan. De enige haardracht die we nog echt zien, is de steile paardenstaart, maar hairdo’s als vlechtkapsels en opsteekkapsels waren tijdens de modeweken op één hand te tellen.

Des te meer viel het kapseltje met fingerwaves dat wij bij Fendi voorbij zagen komen ons op. Het ziet er misschien ingewikkeld uit maar het is vrij eenvoudig na te doen en met enige interpretatie geschikt voor elke haarlengte.

De basis voor fingerwaves is: een heleboel haarproduct (gel of mousse). Als je denkt dat je genoeg product in je haar hebt gedaan, doe er dan nog een flinke lik bij! Kam je haar zodat de haartjes met de gel mooi naast elkaar liggen en trek met de punt van je kam een scherpe zijscheiding. Vervolgens maak je met behulp van je kam en je vingers ‘waves’ in je haar. Klik hier voor onze fingerwave tutorial.

Om de golfbewegingen in je haar te fixeren gebruiken de kappers speciale klemmen of metalen afdeelklemmetjes. En yep, dat zijn de klemmetjes die je (nog) in het haar op onze kapselfoto’s ziet zitten. Afdeelklemmetjes als sierspeldjes dus. Toegeven, deze vondst helpt om de kunstige golven in je haar op z’n plaats te houden, maar je kunt natuurlijk ook een flinke portie haarlak ertegenaan gooien.

Vind je zo’n fingerwave kapsel teveel werk (het is wél heel feestelijk voor de Feesten) of houd je meer van een minimalistische haarstijl, dan kun je de gel of mousse ook gebruiken om een heel strak en glad kapsel te creëren zoals influencer Karina Nigay tijdens de Milan Fashion Week. Zo’n kapsel is altijd stijlvol.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor een nieuwe hair look voor winter 2021 2022.

