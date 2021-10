Haartrends 2021. Face framing is dé trend. Ontdek hoe stylish dit kan zijn, ook voor grijs haar

Eén van de hotste haartrends voor deze winter is face framing. Deze kleurtrend is supercool, eenvoudig en – ook heel belangrijk – vriendelijk voor de portemonnee!

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Face framing. Model: Josefine Lynderup. Foto: Charlotte Mesman

De haarkleurtrends voor winter 2021 2022 zijn heel duidelijk: óf je gaat voor intense, compacte kleuren bijvoorbeeld vlammend rood, óf je gaat voor babylights. Die moeten dan wel heel fijntjes gezet worden. Babylights leveren schitterende, uiterst natuurlijke en verfijnde resultaten op, maar oh boy, wat moet je er lang voor bij de kapper zitten!

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Face framing. Photo courtesy of Sportmax

Vroeger vond ik het fantastisch om naar de kapper te gaan. Het was een belevenis waar ik enorm naar kon uitkijken maar de laatste tijd vind ik het een kwelling. Het glaasje wijn dat ik tijdens mijn laatste salonbezoek aangeboden kreeg, maakte een beetje, maar lang niet alles goed. Resultaat: ik moet nodig babylights laten zetten maar zit ertegen aan te hikken.

Face framing is niet anders dan een paar opgelichte of contrasterende plukken haar rond je gezicht.

Maar misschien heb ik er iets op gevonden, een shortcut zoals dat in het Engels zo mooi heet. Mijn oplossing is: face framing! Face framing is niet anders dan een paar opgelichte plukken rond je gezicht. Je bereikt er hetzelfde zonnige effect in je gezicht mee als met babylights met dat voordeel dat de rest van je haar ‘onbewerkt’ blijft, wat heel wat dingen spaart: tijd, geld én last but not least de kwaliteit van je haar!

Face framing is op dit moment een huge trend die wij ook tijdens de afgelopen Fashion Weeks tegenkwamen. We zagen er modellen zoals het Deense fashion model Josefine Lynderup ermee lopen en dat wil wat zeggen.

Deze kapseltrends voor winter 2021 zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

Overigens is de ene face framing de andere niet. Je kunt voor heel zachte, natuurlijke effecten gaan maar je mag ook best overdrijven en zelfs met spannende haarkleuren experimenteren. Voor een geraffineerd effect kun je het beste naar de kapper, voor de ‘wildere’ versie kan je thuis zelf aan de slag.

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Face framing in grijze haarkleur. Foto: Charlotte Mesman

Een heel opvallende versie die wij tijdens de Fashion Weeks tegenkwamen, was een softe grijze face framing die heel mooi maar niet té veel contrasteerde met de rest van het haar. De plaatsing van deze babylights – want dat zijn het – is ontzettend geraffineerd. Dus wordt je haar van voren een beetje grijs, denk er dan tweemaal over na voordat je er een haarverfje overheen doet!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe haarkleur (of eigenlijk is het meer een haardetail).

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE