Haartrends 2021. Boost je kapsel met deze hippe (maar simpele) haar accessoires

Haartrends winter 2021 2022. Hippe haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor winter 2021 2022 focussen op de haarsnitten. Alles draait om het model dat je in je haar laat knippen. Denk aan laagjes en pony’s. De rest van je haar – hairstyling en haar accessoires – houd je eenvoudig. Dat betekent niet dat we er niets aan doen. Zo zijn er een paar haar accessoires die steeds vaker in het modebeeld opduiken. Je kunt je kapsel er gemakkelijk en snel mee boosten.

De jaren ’90 invloeden in de haartrends

Haartrends winter 2021 2022. Hippe haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

Je zult vast al weten dat de haartrends (maar ook de modetrends) voor deze winter sterk beïnvloed worden door de jaren ’90 (en dan met name de tweede helft van dat decennium). Dat verklaart meteen waarom eenvoudige haarclipjes en vlinderclipjes opeens weer in het straatbeeld opduiken. Ze waren hip in de jaren ’90 en daarom zijn ze het nu weer. We zagen ze zelfs in de Chanel modeshow voor zomer 2022 voorbijkomen!

Haartrends winter 2021 2022. Hippe haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

Heb je geen haarclips in jaren ’90 stijl in huis, ga dan voor een sierspeld of gewoon een heleboel schuifspeldjes! N.B. Speldjes met woorden zijn uit de mode, speldjes met het logo van een modehuis (logomanie, jaren ’90, weet je nog?) zijn hot!

Diademen en haarbanden

Haartrends winter 2021 2022. Hippe haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

Een ander haaraccessoire dat we volgens ons weer gaan zien en dragen, is de smalle diadeem met strass of pareltjes. Ook dit accessoire zagen we bij in de nieuwste show van Chanel. Verder doet de gewatteerde haarband van Prada het ook nog steeds goed. Dit accessoire is misschien wat achterhaald maar het is nog wel altijd supercool. Soms is het leuk om juist dingen die ‘uit’ te dragen. Je geeft daarmee blijkt van een onafhankelijke geest :-)

Haarpiercings

Haartrends winter 2021 2022. Hippe haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

Ken je die haartrend voor winter 2021 2022 van die twee hippie vlechtjes aan weerszijden van je gezicht? De influencers kwamen tijdens de Fashion Weeks met een interessante variant: ze versierden de vlechtjes ook nog eens met haarpiercings. Een eenvoudig maar stoer idee. Wat jij?

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze eenvoudige maar impactvolle haaraccessoires. Update je look!

