Psychologie. Ook moeite met de herfst? Last van herfst depressie?

Moeite met opstaan, een vermoeid gevoel, trieste gedachten, snel geïrriteerd en een slecht humeur? Maak je geen zorgen. De seizoenen trekken nu eenmaal niet ongemerkt aan ons voorbij. En vooral de herfst en winter gaan vaak niet in de koude kleren zitten. Niet alleen merken we dat het kouder wordt, en dat de dagen korter en donkerder worden, de biologische klok die in onze hersens zit, reageert er ook op. Helemaal normaal, we maken immers deel uit van de natuur. Een (lichte) herfst depressie* is begrijpelijk.

Vooral vrouwen (natuurlijk wij weer!) zouden last hebben van een herfstdipje (of winterdipje). De wereld verliest letterlijk en figuurlijk zijn kleur. En daar lijkt het ‘m dan ook in te zitten. Juist de afname van de intensiteit van het licht schijnt te zorgen voor de trieste gemoedstoestand die in de herfst en winter de kop kan opsteken. Omdat het langer donker is, maakt ons lichaam meer melatonine aan en laat dat nu eens ons ‘slaaphormoon’ zijn, vandaar die vermoeidheid. Door het gebrek aan zonlicht zouden we bovendien moeten inboeten op het ons ‘gelukshormoon’, serotonine. En ja hoor, daar komen die lusteloosheid en die sombere gedachten. Ons lichaam is nu eenmaal een chemisch fabriekje.

Maar helemaal overgeleverd aan de seizoenen zijn we niet. Gelukkig kun je er zelf nog heel wat aan doen om je trieste gedachten en je snel wisselende stemmingen enigszins te lijf te gaan (tenzij er sprake is van een ernstige vorm van herfst depressie* maar daar hebben we het hier niet over). Hoe? Door het voor jezelf gezellig te maken, door jezelf ‘figuurlijk’ in het zonnetje te zetten en door de romantische kant van de donkere seizoenen te benadrukken.

Besteed aandacht aan de verlichting in je huis

Niet voor niets gaan vooral in de herfst en winter de kaarsjes aan. Kaarslicht verspreidt een warm en zacht licht, en zorgt voor een feestelijke atmosfeer die sombere gedachten al snel zal verjagen. Steek daarom de kaarsjes aan. Metallics als goud en zilver weerkaatsen het licht. Doe daar je voordeel mee, dek de tafel met gouden of zilveren accessoires en plaats bij ieder bord een waxinelichtje in een vrolijk houdertje. (in een restaurant kreeg ik eens een uiensoep geserveerd waarin een uitgeholde ui met een waxinekaarsje erin dreef. Wat een feest!). Verlicht verder de donkere hoeken van de kamer met een schemerlamp zodat alles om je heen een behaaglijke en warme sfeer uitstraalt (en je – ook in gedachten – geen spoken ziet!).

Ga voor lichte en warme kleuren

’s Winters zou je er niet over denken om met felle tinten als turkoois of appelgroen te werken (al zijn het toevallig dit najaar toevallig wel de modekleuren). Het grijze winterlicht doet deze tinten kil en koud overkomen. Kies liever voor zachte, warme tinten als ecru, crèmewit, champagne, karamel, cognac en camel (ook geliefde modekleuren!). Deze tinten weerkaatsen het licht op een diffuse, delicate manier. Of doe mee met de herfst en ga voor hazelnootbruin, chocoladebruin, mosgroen, warmoranje en goudtinten die aan de kleur van bladeren in het najaar doen denken. Hoe je ze in je interieur verwerkt? In de vorm van dikke kussens en warme plaids die je in en over de bank en stoelen legt.

Doe met de seizoenen mee

Verzet je niet tegen de seizoenen, maar haal de mooie dingen van de herfst of winter in huis. Vul de manden in de keuken met sinaasappels en mandarijnen, verrijk de fruitschaal met noten, vul de vazen met kale takken met bessen en leg geurige dennenappels in de openhaard. Verwerk verder groenten en fruit van het seizoen in je gerechten. Bereid ‘stevige’ en troostende gerechten met paddenstoelen, geniet van frisse zuurkool en laaf je aan sappige mandarijntjes.

Pas je beautyritueel aan

Bij elk seizoen horen wel bepaalde geuren. In de lente houden we van seringen- en hyacintengeuren, in de zomer scoort kokos hoog en in de herfst en winter houden we van het troostende parfum van vanille, chocolade, sandelhout en gember. Kies een bodycrème met vanillegeur en vervang je luchtig badschuim door een aromatische olie. Je zou zelfs je huis heerlijk kunnen laten geuren met een ‘interieurparfum’. Als jij je er maar goed bij voelt.

Zoek het licht en de natuur op

Een wandeling in de morgen, als het licht gewoonlijk het meest intens is, doet wonderen. Laat het licht op je inwerken en adem de prikkelende lucht diep in voor nieuwe energie. Wandel alle muizenissen weg en zoek dan met frisse neus en uitgewaaid hoofd je knusse en behaaglijke huisje weer op. De herfst en de winter zijn zo slecht nog niet!

*Een herfstdip is niets om je zorgen over te maken. Meestal gaat het vanzelf wel weer over. Kom je er echter niet uit vraag dan om hulp. Nog even wat handige definities. In het medische jargon wordt wel gesproken van een ‘gewone herfstdepressie’ als de symptomen tenminste twee weken aanhouden. Komt je herfstdepressie minimaal twee achtereenvolgende jaren terug en duurt die langer dan twee weken, dan heb je te maken met een seizoensgebonden depressie (Seasonal Affective Disorder, SAD). Nogmaals, heb je behoefte aan professionele hulp, vraag daar dan om.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE