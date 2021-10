Modetrends. Trend alert: een nieuw jasje voor de minirok. Zo ben je hip!

De minirok is terug van weggeweest. Daar is niets bijzonders aan. Maar wél bijzonder is de manier waarop we dit korte rokje deze winter dragen.

Modetrends winter 2021. Minirokken. Onze stijltips. Model Chiara Scelsi bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

De minirok is terug van weggeweest. We zien het korte rokje in de modecollecties voor herfst winter 2021 2022 volop opduiken. Naar verwachting zijn we er bovendien voorlopig nog niet vanaf. Ook op de catwalks voor zomer 2022 wemelde het van de minirokken met als klapstok de kleine lapjes stof – net meer dan een brede ceintuur – met lage taille van Miu Miu. Maar nu eerst de wintertrends.

Jaren ’80 minirokjes: van recht tot plissé (maar kort!)

Modetrends winter 2021. Minirokken. Onze stijltips. Topmodel Barbara Palvin bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

Een opvallende manier om de minirok te dragen, zagen we bij Philosophy, de jonge lijn van Alberta Ferretti, die wordt ontworpen door Lorenzo Serafini. Serafini kwam voor deze winter met een groot aantal minirokjes die waren geïnspireerd door de jaren ’80. Denk hierbij aan rechte (disco)rokjes (zelfs met spannende rijgveters aan de voorkant) en korte plooirokjes met een kostschoolmeisjesachtige air.

Topzware bovenkant met oversized blazers en varsity jacks

Modetrends winter 2021. Minirokken. Onze stijltips. Actrice/model/zangeres Beatrice Vendramin bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

Die rokjes – op zich al schatjes – ging hij vervolgens ‘topzwaar’ combineren met volumineuze laag over laag items. Denk aan blouses met grote truien met V-hals, aan stoere, gevoerde jacks in dezelfde stijl als het rokje, of aan oversizes blazers over een dikke trui met daaronder een blouse. Nog opvallender is de combinatie van minirokje met varsity jacket met ronde schouders én – een nieuwigheid – brede ceintuur in de taille.

Modetrends winter 2021. Minirokken. Onze stijltips. Model Chiara Scelsi bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

Vaak droegen de modellen dan ook nog eens blouses met aangerimpelde kragen die in de zestiende eeuw niet zouden hebben misstaan. Voeg aan dat alles nog eens een heleboel kleur toe en je krijgt een soort kakofonie die aan iedere omstander wel een glimlach ontlokt.

Streetstyle looks met minirokjes. Laat je inspireren!

Tijdens de Fashion Week in Milaan gooiden we ons met onze fotocamera’s weer eens in de strijd en fotografeerden we de influencers en de interpretaties die zij aan de modelooks van Lorenzo Serafini gaven. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je op jouw beurt inspireren.

Stijltips: onder je korte rokje mag je gerust een (bonte) panty of legging dragen. Is kort niet je ding, ga dan voor een lange(re) rok met een topzwaar bovengebeuren voor eenzelfde feeling. Bij lange rokken kun je denken aan soepele plissérokken – knielang, kuitlang of enkellang – in optisch wit of felle kleuren, een andere vondsten uit de koker van Serafini.

