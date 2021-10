Haartrends 2021. 5x Tips & tricks bij uitgroei

Haartrends. 5x Tips & tricks bij uitgroei. Actrice/model/zangeres Beatrice Vendramin. Foto: Charlotte Mesman

De afgelopen jaren hebben we heel wat taboes doorbroken. Eén daarvan is uitgroei in je haar. Als de Covid-epidemie ons iets geleerd heeft dan is het wel dat we ons dààr niet druk meer over hoeven te maken. Uitgroei mag je, net zoals andere kleine maar charmante tekortkomingen, omarmen. Volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 kun je er zelfs een statement mee maken.

Haartrends. 5x Tips & tricks bij uitgroei. Model Novembre Candela. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de afgelopen Fashion Weeks van september gaven we onze ogen goed de kost en deden we ook qua haartrends en uitgroei enorm inspirerende ideeën op die we hier als tricks & trends met je delen.

Haartrends en uitgroei. Tricks & trends

1. Loslaten en een statement maken met die uitgroei. Heb je geen zin/tijd om naar de kapper te gaan of wil je terug naar je eigen haarkleur, of dat nu blond, donker of grijs is, laat het los! Draag je uitgroei met trots. Maak er een statement van. Alles hangt af van hoe je ermee omgaat.

Haartrends. 5x Tips & tricks bij uitgroei. Foto: Charlotte Mesman

2. Creatieve kapsels. Deze haartip/trick komt uit de koker van hair stylist Floor Kleyne. Zij kwam met het idee om je kapsel af te stemmen op je uitgroei door je haar heel strak naar achteren te kammen en het vast te zetten in een knotje dat dan bijvoorbeeld veel lichter is dan de rest van je haar. Dergelijke kapseltjes zagen we ook tijdens de Fashion Weeks in de vorm van superblonde topknotten tegen haarwortels en zelfs twee hoogblonde knotjes in combinatie met donkere uitgroei.

Trend alert 2021: jolige knotten. Deze haartrends mag je niet missen. Foto: Charlotte Mesman

3. Een manier om uitgroei aan de basis te tackelen, is om je highlights heel strategisch te laten plaatsen, bijvoorbeeld wat onregelmatiger en minder vol aan bij de haarwortels. De uitgroei wordt hierdoor natuurlijker waardoor je uiteindelijk een soort ombre effect krijgt.

4. Is je ombre effect te sterk en zit er toch nog iets van een uitgroei feeling in, dan kun je je haar ietwat egaliseren met een shampoo of masker met kleurpigmenten. Kies een kleur die tussen je eigenlijke haarkleur (uitgroei) en je haarpunten in zit. De uitwasbare pigmenten zwakken je uitgroei af maar boosten tegelijkertijd je haarkleur zodat het er weer verzorgd en glanzend uitziet.

5. Een snelle oplossing om dat uitgroei idee kwijt te raken, is om een paar babylights in de voorste lokken te zetten die dan een soort trait d’union met je uitgegroeide babylights vormen en het geheel weer een frisse en verzorgde uitstraling meegeeft.

Haartrends. 5x Tips & tricks bij uitgroei. Actrice/model/zangeres Beatrice Vendramin. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en benader je uitgroei eens vanuit een andere optiek. De haartrends voor herfst winter 2021 2022 bieden je allerlei mogelijkheden.

TRENDYSTYLE