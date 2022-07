Dit zijn de knapste influencers van de mannenmodeweek in Milaan

Tijdens de Milan Fashion Week in Milaan zagen we niet alleen superknappe heren op de catwalks maar ook op de front row. Geniet mee.

Influencers tijdens de Milan Fashion Week man zomer 2023 bij Etro. Ryan Prevedel. Foto Charlotte Mesman

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wereld, en dat geldt ook voor de modewereld. Zo is de streetstyle mode tijdens de Fashion Weeks tegenwoordig minstens net zo belangrijk als de modeshows zelf.

Influencers tijdens de Milan Fashion Week man zomer 2023 bij Etro. Andrea Faccio. Foto Charlotte Mesman

De modehuizen spelen daar handig op in en nodigen influencers met vooral véél followers uit voor hun fashion show. Die influencers worden dan door het modehuis zelf gekleed en moeten zich bij aankomst bij de show locatie vooral veel laten fotograferen door de streetstyle fotografen. En natuurlijk ook door de talloze fans die op de shows afkomen, hopend op een selfie met hun idool.

Influencers tijdens de Milan Fashion Week man zomer 2023 bij Etro. Alex Sanchez de Mora. Foto Charlotte Mesman

De beelden van de influencers, gekleed in de mode van het maison, verspreiden zich zo als een olievlek over de social media; een betere manier van reclame maken, kun je je nauwelijks voorstellen.

Tijdens de Men’s Fashion Week voor zomer 2023 in Milaan van afgelopen juni zagen we dan ook heel wat influencers voorbijkomen, en vanzelfsprekend zijn het stuk voor stuk knappe kerels. Wat ze in het echte leven doen, is niet altijd even duidelijk – digital creator, artiest, of gewoonweg influencer – maar followers hebben ze in ieder geval wel.

Influencers tijdens de Milan Fashion Week man zomer 2023 bij Etro. Ryan Prevedel. Foto Charlotte Mesman

We hebben een paar interessante gezichten voor je vastgelegd. Ryan Prevedel bijvoorbeeld met circa 1 miljoen volgers. Maar het was vooral de Italiaan Mattia Stanga, eveneens goed voor 1 miljoen volgers, die met groot gejuich werd onthaald, wellicht ook omdat het voor hem een thuiswedstrijd was.

Influencers tijdens de Milan Fashion Week man zomer 2023 bij Etro. Mattia Stanga. Foto Charlotte Mesman

Ons zegt het allemaal niet zoveel, maar knap zijn de heren ongetwijfeld, en dus zetten we onze camera erop. We delen onze streetstyle foto’s graag met je.