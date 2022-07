Spijkerrokjes zijn een mode must-have en we blijven ze ook in de herfst dragen

De minirok is terug. Korte spijkerrokjes zijn een must-have voor zomer 2022. Volgens ons blijven we ze ook in de herfst dragen.

Streetstyle mode Pitti Uomo modevakbeurs Florence. Foto Charlotte Mesman

Zomer 2022 moest de zomer van de minirok worden en in een zeker opzicht is dat ook waar, al zijn niet alle trends even heftig aangeslagen. Zo hadden we heel veel verwacht van de minirokjes met sleepjes in satijn en zijdeachtige stofjes van Prada, maar in het straatbeeld hebben we er – behalve bij de Fashion Weeks – niets van teruggezien. Dat sleepje was dan ook niet heel realistisch.

Ook van het minuscule minirokje met ultralage taille van Miu Miu is niet veel terechtgekomen. Jazeker, het rokje dat eruit zag als een mannelijke bandplooibroek in kaki waarvan de bovenkant en de onderkant (net boven het kruis, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen) waren afgeknipt, werd een instant cult op de social media en schitterende op vele covers, maar heb jij er iemand mee over straat zien gaan? Wij niet!

En dan hebben we het tennisrokje dat eventjes opdook maar ook snel weer verdween. Een eendagsvlieg volgens ons, ook al gaan we het volgens Miu Miu de komende herfst winter 2022 2023 toch echt dragen.

Wél aangeslagen zijn de flodderige korte rokjes met fantasietje. Ze zijn gemakkelijk in het dragen en niet al te sexy. Maar een toppertje voor zomer 2022 is toch wel het spijkerrokje (als het ooit al uit de mode is geweest). Het is er in allerlei versies. Recht zoals in de jaren ’80, uitwaaierend of afgeknipt (dus toch een afgeknipte versie). Of langer in doorknoopversie zodat je toch nog een stuk bloot been ziet.

De rokjes laten zich heel eenvoudig dragen. Met een witte blouse of een witte tanktop creëer je al een up-to-date modelook. Ook double denim – een spijkerrokje met een spijkertop – is nog steeds hot.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. We maakten ze in Florence tijdens de Pitti Uomo modevakbeurs voor zomer 2023. Misschien doe je er ideeën van op voor je eigen modelook. Wie weet, zet je de schaar in die oude lange spijkerrok (al zijn ook lange spijkerrok nog steeds een trend).